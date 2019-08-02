Мережу шокувало МРТ пацієнта, який залежний від кокаїну

Лікарі з мальтійської лікарні шокували мережу МРТ-знімком пацієнта з кокаїновою залежністю. Мозок чоловіка був настільки пошкоджений, що він впав у кому.

У мальтійському місті Мсіда у місцеву лікарню госпіталізували 45-річного чоловіка. Він погано розумів навколишній світ, не міг чітко відповісти на питання, до того ж не йшов назустріч фахівцям.

Це цікаво: Вчені вперше побачили роботу мозку наживо: відео

Лікарі запідозрили інфекцію, але приписане лікування не допомагало. Тоді медики зробили чоловікові МРТ і діагностували прогресивну лейкоенцефалопатію. Вона була викликана тривалим прийомом кокаїну. Через пару днів пацієнт впав у кому через пошкодження мозку.

Лікарі продовжили лікування пацієнта, і весь час робили знімки його мозку. Повідомляється, що білі плями на фото – це мертві клітини мозку, які змогли відновитися.

МРТ пацієнта, який залежний від кокаїну

Читайте також: Медики створили імплант, який може надовго захистити від ВІЛ