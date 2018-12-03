Мережу підкорила красуня з екстравагантною зовнішністю

Шведка Тереза ​​Ханссон з міста Мальме втратила майже все своє волосся ще в 14 років.

Примиритися з настільки екстравагантною зовнішністю, особливо в такому віці, було неможливо. Тереза ​​придбала якісну перуку і дуже боялася, що хтось із однокласників дізнається, що це несправжнє волосся.

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"Спочатку ніхто не був в курсі, крім родичів, – розповідає дівчина. – Потім я відкрилася найближчим друзям, взявши з них обіцянку, що ніхто не дізнається про перуку. Мені добре вдавалося приховувати це від всіх, але, як тільки в компанії хтось піднімав тему волосся, я відразу ж починала сильно нервувати".

Згодом завдяки підтримці близьких Тереза ​​зважилася-таки зняти перуку. "Перша прогулянка вулицею з лисою головою була дуже емоційною. Я відчула полегшення і гордість за свою сміливість. До того ж я була не одна. Я познайомилася на фейсбуці з дівчиною, у якої та ж проблема, і ми разом пройшлися містом без перук..."

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