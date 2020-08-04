Мережу підкорила дівчина з аномально тонкою талією

У 23-річної дівчини з М'янми окружність талії становить всього 13,7 дюйма (неповних 35 см). Вона стверджує, що це – виключно результат її "нормального і здорового" способу життя.

Су Наїнг, завдяки своїй особливості стала сенсацією в соцмережах. Однак знайшлося багато і таких, хто звинуватили її як у використанні фоторедактора так і в спеціальних заходах щодо зменшення своєї талії.

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"Я у здоровому стані і дотримуюся здорової дієти, тому мені нема про що турбуватися. Я не думаю, що щось не так з моїм зовнішнім виглядом. Мені подобається фотографуватися і демонструвати мою зовнішність. Компліменти дуже лестять. Люди визнають, що це красиво", – відповіла всім Су.

При цьому офіційної інформації про параметри дівчини немає. Вона навіть стала кандидатом в Книгу рекордів Гіннеса за найменшу талію, але титул залишився у попередній рекордсменки. У 1939 році нею стала британка Етель Грейнджер, чия талія досягла всього 13 дюймів.

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