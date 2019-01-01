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Mercedes показала перше зображення нового CLA

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Mercedes CLA отримає світлодіодні денні ходові вогні у формі бумеранга - фото 1
Mercedes CLA отримає світлодіодні денні ходові вогні у формі бумеранга / Mercedes-Benz of Cary

Компанія Mercedes показала перший тизерний відеоролик CLA.

Компанія Mercedes-Benz опублікувала на своїй сторінці в Facebook тизерний відеоролик, який дає нам розуміння про дизайн моделі CLA нового покоління. Презентація авто відбудеться в рамках виставки споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі.

І ще: Mercedes створив для любителів полювання спеціальне авто

На відео ми бачимо, що новий Mercedes CLA отримає світлодіодні денні ходові вогні у формі бумеранга. При цьому, ранні шпигунські фотографії говорять про те, що у седана буде більш похила лінія даху, а також спортивні бампери. Моторна гамма складатиметься з 2,0-літрової турбочетвірки потужністю 190 кінських сил і 300 Нм крутного моменту. У парі з двигуном працює 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями.

Mercedes показала перше зображення нового CLA - фото 298424
Mercedes показала перше зображення нового CLA

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Джерело: bitauto
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