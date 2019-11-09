Мексиканський клуб випустив "космічну форму", присвячену Зоряним війнам

Мексиканська команда "Тіхуана" представила нову форму, яка присвячена легендарній кіноепопеї "Зоряні війни".

На обох комплектах нової форми зображені шоломи імперських штурмовиків із "Зоряних війн". На них також відсутні логотипи спонсорів. У новій формі "Тіхуана" вперше зіграла в домашньому матчі з "Монтеррея". Зустріч завершилася поразкою господарів з рахунком 0:4.

І ще: Пуститися берега та Вікінги: захисник Манчестер Сіті набив тату з героями серіалів

Дев'ятий епізод "Зоряних війн", який отримав підзаголовок "Сходження Скайвокера", вийде 19 грудня 2019 року.

Llegan de otra galaxia el nuevo jerseys edición especial @StarWarsLATAM de los @Xolos.

¡Que la fuerza perrona te acompañe!

https://t.co/eXlCLtVYfJ

#ElAscensodeSkywalker pic.twitter.com/3Vuwi1HIuU — Charly Fútbol (@CharlyFutbol) November 8, 2019

Читайте також: Компанія Adidas тестуватиме кросівки у відкритому космосі