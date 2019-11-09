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Мексиканський клуб випустив "космічну форму", присвячену Зоряним війнам

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Мексиканський клуб випустив "космічну форму", присвячену Зоряним війнам - фото 1

Мексиканська команда "Тіхуана" представила нову форму, яка присвячена легендарній кіноепопеї "Зоряні війни".

На обох комплектах нової форми зображені шоломи імперських штурмовиків із "Зоряних війн". На них також відсутні логотипи спонсорів. У новій формі "Тіхуана" вперше зіграла в домашньому матчі з "Монтеррея". Зустріч завершилася поразкою господарів з рахунком 0:4.

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Дев'ятий епізод "Зоряних війн", який отримав підзаголовок "Сходження Скайвокера", вийде 19 грудня 2019 року.

Мексиканський клуб випустив 'космічну форму', присвячену Зоряним війнам - фото 367091

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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