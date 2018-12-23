Meizu випустить смартфон з незвичайним вирізом

Чекаємо нових подробиць про перший Meizu з краплевидним вирізом / 91mobiles

Компанія Meizu готує смартфон з краплевидним вирізом.

На початку наступного року Meizu випустить смартфон з краплевидним вирізом. Про це повідомив користувач Weibo з ніком Digital chat station.

І ще: Meizu M8 Note – новий безрамковий смартфон компанії

Він новачок серед джерел витоків, тому оцінити його надійність поки не можна: до відомостей варто поставитися скептично. За даними джерела, пристрій з індексом, що починається на M19, оснастять чіпсетом Qualcomm Snapdragon 710, 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ ПЗУ. Забарвлень на нинішньому етапі розробки два: біла і чорна.

Можливо, палітра зміниться до релізу. Чекаємо нових подробиць про перший Meizu з краплевидним вирізом.

Meizu випустить смартфон з незвичайним вирізом

Читайте також: Meizu Bar 01: аксесуар, який зробить будь-які навушники безпровідними