Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Meizu випустить смартфон з незвичайним вирізом

  • 16
Чекаємо нових подробиць про перший Meizu з краплевидним вирізом - фото 1
Чекаємо нових подробиць про перший Meizu з краплевидним вирізом / 91mobiles

Компанія Meizu готує смартфон з краплевидним вирізом.

На початку наступного року Meizu випустить смартфон з краплевидним вирізом. Про це повідомив користувач Weibo з ніком Digital chat station.

І ще: Meizu M8 Note – новий безрамковий смартфон компанії

Він новачок серед джерел витоків, тому оцінити його надійність поки не можна: до відомостей варто поставитися скептично. За даними джерела, пристрій з індексом, що починається на M19, оснастять чіпсетом Qualcomm Snapdragon 710, 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ ПЗУ. Забарвлень на нинішньому етапі розробки два: біла і чорна.

Можливо, палітра зміниться до релізу. Чекаємо нових подробиць про перший Meizu з краплевидним вирізом.

Meizu випустить смартфон з незвичайним вирізом - фото 297247
Meizu випустить смартфон з незвичайним вирізом

Читайте також: Meizu Bar 01: аксесуар, який зробить будь-які навушники безпровідними

Джерело: 91mobiles
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
  • 21 грудня, 18:20
  • 480
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • Вчора, 13:15
  • 3287
Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
  • 20 грудня, 12:15
  • 802
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини