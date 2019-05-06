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Гра престолів День матері

Меган Маркл народжує! З'явилися перші офіційні деталі про пологи герцогині

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / gettyimages

У дружини принца Гаррі Меган Маркл почалися пологи! Представник британської королівської сім'ї офіційно підтвердив новину, на яку з нетерпінням чекали в усьому світі. До вашої уваги перші деталі!

Як повідомив Букінгемський палац, зранку 6 травня у Меган Маркл почалися пологи. Народжувати первістка 37-річна герцогиня вирішила не в госпіталі, а вдома – у Фрогмор-котеджі. Поруч з нею принц Гаррі. Відомо, що немовля буде сьомим у черзі на британський престол.

Перші знімки малюка з'являться в мережі не через кілька годин після пологів (як це було і з Кейт Міддлтон, і з принцесою Діаною), а через кілька днів. Кадри будуть зроблені на території Віндзорського замку, а потім опубліковані в соцмережах королівської сім'ї.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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