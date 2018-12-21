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Медики розповіли, як розпізнати симптоми грипу
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Згрубша, застуда – побутова назва багатьох захворювань, які супроводжуються нежитем, загальною слабкістю та іноді підвищенням температури, головним болем, а також ломотою у всьому тілі. Приблизно ті ж ознаки можуть свідчити про те, що у вас грип.
Оскільки найчастіше пацієнт сам ставить собі діагноз, він легко може сплутати звичайну застуду та грип.
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Як показали спостереження лікарів, зокрема лабораторної групи медиків з Чиказької дитячої лікарні Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital, найбільш схильні до застуд та різних видів грипу діти у віці від 0 до 14 років. Вони переносять захворювання важче, їх організм ще не може активно протистояти впливу вірусів і мікробів, імунітет працює не в повну силу. Як правило, зі 100 хворих застудою або грипом пацієнтів вищевказаної вікової групи протягом тижня спостерігається поліпшення самопочуття всього у 35-38 відсотків. Решта хворі одужують довше, хвороба триває до двох-трьох тижнів, і надалі у них розвиваються різні ускладнення.
Дослідження дорослих пацієнтів у клініці Міннеаполіса Abbott Northwestern Hospital показали, що з 100 хворих на грип у віці від 14 до 35 років найлегше переносять захворювання й одужують при правильному лікуванні протягом 7-10 днів до 45 відсотків чоловіків і жінок. У старшому віці дослідження ускладнюються наявністю у пацієнтів супутніх і хронічних захворювань.
Лікарі загальної практики з медичного центру Cincinnati Children's Hospital Medical Center виділили найбільш характерні ознаки застуди, які допоможуть відрізнити її від грипу. Якщо людина промочила ноги або змерзла, у неї вже протягом кількох годин можуть з'явитися неприємні симптоми: першіння в горлі, наростальний нежить з виділеннями з носа, кашель. Температура може бути у межах норми або підніматися незначно та повільно. Такий розвиток хвороби, особливо якщо ви не контактували з людиною, що чхала, швидше за все, і є та сама застуда, яка потребує лікування антибіотиками у поєднанні з загальновідомими народними засобами.
Однак призначати антибіотики може тільки лікар, звичайно, після проведення відповідних аналізів. У тому випадку, якщо у людини все ж виявиться грип, якому застуда лише передувала, антибіотики не тільки не допоможуть, а й можуть завдати організму шкоди – на віруси вони не діють, людині буде потрібне лікування противірусними препаратами.
Розпізнати симптоми грипу можна по різко наростальній температурі (за кілька годин вона може піднятися до 38-39 градусів), дуже болючій ломоті у всьому тілі, сильному головному болю, почервонінні очей і відчутті їх печіння. Багато ознак грипу схожі з симптомами алергії – це і допомагає відрізнити небезпечне вірусне захворювання від бактеріальних застуд і гострих респіраторних захворювань.
До інших можливих (але не обов'язкових) ознак грипу можуть належати загальна слабкість, нудота, сонливість, спрага. Якоюсь мірою знизити ці неприємні відчуття допоможе рясне пиття – воно виводить токсини з організму. Але важливо пам'ятати, що застуда може і передувати грипу, і супроводжувати його, і навіть наздогнати людину після одужання від грипу – ослаблений хворобою організм не в змозі протистояти в належній мірі "нападу" бактерій. І звичайно, для якнайшвидшого одужання необхідно якомога швидше звернутися до лікаря, описавши йому симптоми як застуди, так і грипу, який людина у себе може запідозрити.
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