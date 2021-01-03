Медики розповіли про переваги гімалайської солі

Сьогодні гімалайська сіль на піку світової популярності. Інтерес до цього продукту можна назвати феноменальним, тому що її колір, смак, властивості широко обговорюються в багатьох країнах.

Австрійські вчені детально вивчають корисні властивості гімалайської солі і попереджають: з вами трапляться неймовірні речі, якщо ви заміните звичайну і звичну кухонну сіль на гімалайську. Дослідним шляхом експерти виявили, що сон став міцнішим, з'явилося більше енергії, менше вірусних захворювань, зміцнюються нігті, не випадає волосся.

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Ченці Тибету застосовують Гімалайську сіль в біоенергетиці. Хіміки називали цю сіль дорогоцінним скарбом. У всіх країнах її використовують в лікувальних цілях. Аюрведа називає її корисною і найкращою сіллю.

Рожева гімалайська сіль має абсолютну біологічну засвоюваність (100%), потрапляє в клітини організму в первісному вигляді. Регулярне використання насичує організм всіма необхідними мікроелементами і мінералами.

покращує циркуляцію крові;

виробляє детоксикацію організму, виводить важкі метали;

балансує електроліти;

чистить організм від шлаків;

сприяє омолодженню всього організму;

врівноважує психологічний стан;

підтримує роботу щитовидної залози багатим вмістом йоду.

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