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Медики розповіли про переваги гімалайської солі

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Сіль - фото 1
Сіль / ukrspice

Сьогодні гімалайська сіль на піку світової популярності. Інтерес до цього продукту можна назвати феноменальним, тому що її колір, смак, властивості широко обговорюються в багатьох країнах.

Австрійські вчені детально вивчають корисні властивості гімалайської солі і попереджають: з вами трапляться неймовірні речі, якщо ви заміните звичайну і звичну кухонну сіль на гімалайську. Дослідним шляхом експерти виявили, що сон став міцнішим, з'явилося більше енергії, менше вірусних захворювань, зміцнюються нігті, не випадає волосся.

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Ченці Тибету застосовують Гімалайську сіль в біоенергетиці. Хіміки називали цю сіль дорогоцінним скарбом. У всіх країнах її використовують в лікувальних цілях. Аюрведа називає її корисною і найкращою сіллю.

Рожева гімалайська сіль має абсолютну біологічну засвоюваність (100%), потрапляє в клітини організму в первісному вигляді. Регулярне використання насичує організм всіма необхідними мікроелементами і мінералами.

  • покращує циркуляцію крові;
  • виробляє детоксикацію організму, виводить важкі метали;
  • балансує електроліти;
  • чистить організм від шлаків;
  • сприяє омолодженню всього організму;
  • врівноважує психологічний стан;
  • підтримує роботу щитовидної залози багатим вмістом йоду.
Медики розповіли про переваги гімалайської солі - фото 441725

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Джерело: ukrspice
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