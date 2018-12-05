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Медики розповіли, кому особливо корисна морська капуста

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Морська капуста особливо корисна для роботи серця - фото 1
Морська капуста особливо корисна для роботи серця / Eda-land

Ідеальний продукт для поліпшення здоров'я серця дійсно існує.

Дієтологи виділили із загального списку корисних продуктів харчування морську капусту. Лікарі прийшли до думки, що її регулярне вживання значно зміцнює серцево-судинну систему.

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У рамках проведеного експерименту добровольців, які мали проблеми з серцево-судинною системою, розбили на дві групи, в одній з яких морську капусту у вигляді доповнення до звичайного харчування потрібно було їсти кожен день. В результаті саме у людей з цієї групи були зафіксовані значні поліпшення показників стану міокарда.

"Серце стало краще справлятися зі своєю функцією, кров'яний тиск знизився, а самопочуття, особливо рано вранці і ввечері, – покращилося", – поділилися отриманими даними лікарі.

Медики розповіли, кому особливо корисна морська капуста - фото 293222
Медики розповіли, кому особливо корисна морська капуста

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Джерело: iamcook
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