Медики розповіли, кому особливо корисна морська капуста

Ідеальний продукт для поліпшення здоров'я серця дійсно існує.

Дієтологи виділили із загального списку корисних продуктів харчування морську капусту. Лікарі прийшли до думки, що її регулярне вживання значно зміцнює серцево-судинну систему.

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У рамках проведеного експерименту добровольців, які мали проблеми з серцево-судинною системою, розбили на дві групи, в одній з яких морську капусту у вигляді доповнення до звичайного харчування потрібно було їсти кожен день. В результаті саме у людей з цієї групи були зафіксовані значні поліпшення показників стану міокарда.

"Серце стало краще справлятися зі своєю функцією, кров'яний тиск знизився, а самопочуття, особливо рано вранці і ввечері, – покращилося", – поділилися отриманими даними лікарі.

Медики розповіли, кому особливо корисна морська капуста

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