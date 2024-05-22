Мед для вух: ви просто послухайте, як звучить цей BMW 2002 Hillclimb Rev

Перегони з підйому в гору – це, мабуть, найкрутіший вид перегонів на планеті. Де ще можна побачити вуличні автомобілі, перетворені на хардкорні гоночні машини, що злітають на гірський перевал з майже нульовим обтіканням?

Це по-справжньому хардкорний вид автоспорту, який вимагає від автомобілів максимальної екстремальності. Цей старий BMW є ідеальним прикладом, пише Motor1.

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Цей вінтажний BMW 2002 року починав своє життя як вуличний автомобіль, але відтоді він отримав величезну допомогу в модернізації в ім'я швидкості. Широкий обвіс з гігантським спліттером і величезним крилом оточують колись вузьку раму, а от сучасна підвіска KW і надширока гума допомагають утримувати автомобіль на дорозі.

Ви просто послухайте як звучить BMW 2002 Hillclimb Rev: дивіться відео

Однак найбільше оновлення ховається під капотом. Оригінальний чотирициліндровий двигун зник, його замінив гоночний двигун BMW M12/7. Засновані на дорожньому M10, ці двигуни спочатку були розроблені для використання у відкритих гоночних автомобілях Формули-2. Цей двигун може розкручуватися до 10 800 обертів на хвилину, і звучить він чудово.

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Згідно з YouTube-каналом HillClimbFans, цей двигун видає 321 кінську силу – приблизно втричі більше, ніж цей 2002 року випуску. З шестиступеневою секвентальною коробкою передач водій Маріо Мініхбергер без проблем передає всю потужність на дорогу. Насправді цей автомобіль напрочуд добре тримається на поверхні, без жодного натяку на надмірну керованість протягом усього короткого відеоролика.