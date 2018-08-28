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МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
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Шоу МастерШеф повертається на телеекрани. Уже 28 серпня 2018 року стартує 8 сезон популярного кулінарного проекту. При цьому учасників чекають нововведення. Дізнайтеся, які правила змінилися!
На каналі СТБ стартує нова кулінарна битва України – 8 сезон шоу МастерШеф. У перших випусках судді проекту Дмитро Горовенко, Тетяна Литвинова та Ектор Хіменес-Браво під час кастингу оберуть кухарів, які будуть змагатися за титул головного кулінара-аматора.
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Сотні людей з різних куточків України приїдуть на кастинг, щоб вразити вимогливих суддів своїми стравами. Усі попередні сезони правила шоу залишалися незмінними: учасник готує страву, отримує, щонайменше, два "так" і надягає білий фартух.
Але в 2018 році судді проекту запровадили особливе право. Згідно з нововведенням проекту, якщо учасник отримає одне "так" і два "ні" він не відразу відправиться додому – а отримає шанс поборотися за місце на проекті. Замість білого фартуха йому вручать "чорну прихватку".
Ця прихватка стане додатковою можливістю потрапити на проект для тих учасників, які на кастингу почули два "ні". Але якщо один суддя все ж повірив у цю людину, то він може дати ще один шанс взяти участь у битві, – наголосив Ектор Хіменес-Браво.
Володарі цих прихваток повинні пройти три складні завдання на логіку, кулінарну техніку і тонкий смак.
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