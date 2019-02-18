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Масштабна аварія: на NASCAR водночас зіткнулася 21 машина

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В автотрощу "вляпався" 21 автомобіль - фото 1
В автотрощу "вляпався" 21 автомобіль / Car and Driver

Перша гонка сезону в американській гоночній серії NASCAR на овалі в Дайтоні запам'яталася масовою аварією. У ній "взяла участь" 21 машина.

Завал стався всього за 10 кіл до фінішу 500-мильної гонки Daytona 500. Машини йшли дуже щільною групою, а очолював її Кайл Буш на Toyota Camry.

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Спусковим гачком послужив легкий дотик між двома автомобілями. У боротьбі за місце в "Топ-5" Пол Менард на Ford (№ 21) вдарився у задню частину Toyota Метта ДіБенедетто (№ 95).

Гонщики, котрі йшли позаду, не встигли нічого зробити: некеровані машини "винесли" всіх, хто йшов по зовнішньому радіусу, зачепивши й частину болідів на внутрішньому. Всього в аварії постраждала 21 машина. Але всі пілоти, на щастя, виявилися в порядку.

Опісля Пол Менард взяв на себе відповідальність за аварію. Втім, Метт ДіБенедетто в інтерв'ю сказав, що не вважає маневр суперника навмисним.

Після аварії гонку перервали червоним прапором, і відновили лише 25 хвилин по тому. Переможцем став Денні Хемлін на сток-карі Toyota Camry команди Joe Gibbs Racing.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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