Маски для сну, беруші та пледи – Укрзалізниця роздасть 30 тисяч "комфортних наборів"

Це стало результатом домовленостей між представниками Укрзалізниці та залізничних компаній Норвегії, укладених в листопаді минулого року під час зустрічей, організованих Норвезько-українською торговельною палатою.

Про це повідомила Укрзалізниця на своєму каналі у Telegram.

Читайте також: Укрзалізниця змінила правила продажу квитків

Усього Укрзалізниця отримала 30 тисяч "комфортних наборів", до яких входить плед, беруші та маска для сну, від Норвезької залізничної компанії VY.

Вчора вантаж прибув до столиці, і ми дякуємо послу Норвегії в Україні Еріку Сведалу за сприяння, а також –представникам нашої спільної залізничної європейської родини за готовність допомагати українцям в найскладніші часи", – йдеться в повідомленні.

Уже зовсім скоро ці ковдри зігріватимуть пасажирів, які подорожують Україною в цю холодну пору року. "Продовжуємо наш шлях до перемоги разом!" – Укрзалізниця.

Укрзалізниця / Telegram

Це цікаво: З Трудової на Чмелів Яр – Київ перейменував ще 31 міський об’єкт