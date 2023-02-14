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Маски для сну, беруші та пледи – Укрзалізниця роздасть 30 тисяч "комфортних наборів"
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Це стало результатом домовленостей між представниками Укрзалізниці та залізничних компаній Норвегії, укладених в листопаді минулого року під час зустрічей, організованих Норвезько-українською торговельною палатою.
Про це повідомила Укрзалізниця на своєму каналі у Telegram.
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Усього Укрзалізниця отримала 30 тисяч "комфортних наборів", до яких входить плед, беруші та маска для сну, від Норвезької залізничної компанії VY.
Вчора вантаж прибув до столиці, і ми дякуємо послу Норвегії в Україні Еріку Сведалу за сприяння, а також –представникам нашої спільної залізничної європейської родини за готовність допомагати українцям в найскладніші часи", – йдеться в повідомленні.
Уже зовсім скоро ці ковдри зігріватимуть пасажирів, які подорожують Україною в цю холодну пору року. "Продовжуємо наш шлях до перемоги разом!" – Укрзалізниця.
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