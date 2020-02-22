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Марка DS показала тизер нової моделі

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DS готує до анонсу новий автомобіль - фото 1
DS готує до анонсу новий автомобіль

Французька преміум-марка DS, що входить до складу Groupe PSA, показала тизер нової моделі. Онлайн-дебют автомобіля відбудеться 24 лютого, а публічний – 3 березня на Женевському автосалоні. Ймовірно, мова йде про седан або ліфтбек DS 9, тільки в версії для Європи.

Флагманський гібрид DS 9 для Піднебесної розкрили у вересні 2019 року.

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Автомобіль – ґрунтовно перекроєний Peugeot 508L, побудований на платформі EMP2. Для Китаю заявлені турбомотор 1.6 і гібридна силова установка на його ж основі з електромотором номінальною потужністю 41 сила (пікове значення – 110 сил), що живиться від літій-іонної батареї.

Судячи з шильдика E-Tense, європейський DS 9 теж виявиться гібридом. Кросовер DS 7 Crossback з аналогічною установкою має в активі бензиновий ДВЗ потужністю 202 сили і два 80-кіловатних електромотори (100 сил), що в сумі забезпечує віддачу у 303 кінські сили. На електротязі позашляховик проїжджає 60 кілометрів, а на зарядку витрачає 2,5-4,5 години у залежності від потужності пристрою.

За минулий рік продажі марки DS в Європі склали 52 597 автомобілів, хоча у 2018 вдалося реалізувати дещо більше ніж 45 000 машин. У Китаї справи йдуть гірше – за рік французи продали всього 1254 автомобілі.

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Джерело: Motor
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