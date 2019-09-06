Манікюр на осінь 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото

Осінь диктує свої модні закони навіть для манікюру. Залишайтеся у тренді та шукайте натхнення для найкращих дизайнів нігтів у статті на Радіо МАКСИМУМ!

Осінь – мінлива пора, впродовж якої ми можемо застати й оксамитовий сезон на морі, і бабине літо в місті, і прохолоду, і дощі зі снігом. Обирати манікюр на осінь варто обережно й врахувати кілька нюансів: погоду та ваш гардероб. Якщо ви ще поїдете у відпустку, то спокійно можете робити літні дизайни або просто яскравий тон. Якщо ви залишаєтеся у місті та знаєте, що погода буде похмура, рекомендуємо дослухатися до наших порад!

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Нюдовий манікюр

Тренд, який вже досить довго утримує свою популярність, – нігті максимально натурального кольору. Для осені це ідеальний варіант, адже пасує до будь-якого вбрання. Найкраще обирати колір у тон ваших нігтів і робити їх матовими. Також припустимо обирати тон наближений до натурального: бежевий, кавовий, коричневий тощо. Глянцеве покриття теж можна робити, як і дизайн на нюдових нігтях, проте чим непомітніший манікюр, тим краще. Щодо довжини, то найкраще робити нігті короткими або середніми. Довгі нігті не в моді, проте, якщо вам пасує (не кожним рукам личать довгі нігті) і вам хочеться залишити довжину, то залишайте.

Ідеальний варіант – матові однотонні нігті натурального кольору:

Нюдовий манікюр з глянцевим покриттям та тендітним дизайном:

Довгі глянцеві нігті наближеного до натурального кольору:

Короткі бежеві глянцеві нігті: Нарощені матові нюдові нігті з тендітним дизайном: Бежевий матовий манікюр: Ніжно-рожевий глянцевий манікюр:

Манікюр омбре

На перетині нюдових нігтів та дизайну став популярним манікюр омбре. Тренд на натуральність продовжується, тому поєднання кольорів має бути максимально простим: білий з бежевим, білий з рожевим тощо. Найкраще такий манікюр виглядає на нігтях середньої довжини з круглим краєм.

Біло-рожеве омбре на нігтях:

Манікюр омбре з тендітним дизайном на квадратних нігтях:

Червоний манікюр

Осінній тренд у манікюрі: приглушена палітра червоного кольору. Обирайте неяскраві відтінки вишневого, винного, бордового тощо. Можна робити однотонне глянцева або матове покриття, а можна поекспериментувати з дизайном. Взагалі на осінь обирайте глибокі кольори: сливовий, баклажановий, пляшковий, асфальтний тощо.

Матовий манікюр з дизайном винного кольору:

Манікюр з дизайном червоного відтінку:

Яскравий манікюр на осінь

Якщо ви не можете змиритися, що літа закінчилося, й вам хочеться продовження тепла, то можете поїхати на відпочинок і тоді обрати літні дизайни манікюру. Або ви можете поекспериментувати зі світлим кольором: блакитний, рожевий, фіолетовий, зелений, жовтий тощо. Обирайте світлі варіанти яскравих кольорів і додайте матовий топ, щоб ще трішки приглушити колір.

Манікюр на осінь у світлих кольорах:

Дизайн нігтів осінній манікюр

Осінній дизайн нігтів повинен збігатися з іншими трендами: форма та довжина нігтів, максимальна простота, глибокі або натуральні кольори, геометрія або тендітні малюнки.

Бежевий манікюр з золотим дизайном:

Осінній манікюр глибокого кольору з тендітним дизайном на квадратних нігтях:

Якщо ви хочете поекспериментувати, то обирайте простоту форм та кольору, щоб нігті не були занадто помітними.

Вигадливий осінній дизайн:

Осінній манікюр в кавово-зелених тонах: Білий манікюр з золотим дизайном: Вигадливий осінній дизайн у глибоких кольорах: Нюдовий манікюр з блискітками на осінь:

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