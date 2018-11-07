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Манчестер Сіті – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч Ліги Чемпіонів

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Ман Сіті проти Шахтаря в ЛЧ - фото 1
Ман Сіті проти Шахтаря в ЛЧ

Матч четвертого туру групового етапу ЛЧ Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться у середу, 7 листопада. Дізнайтеся, коли і на якому каналі відбудеться трансляція поєдинку, а де дивитися гру онлайн!

Матч Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться у Великобританії, тож підтримати підопічних Паулу Фонсеки ми зможемо тільки в онлайн-трансляції Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що у першому поєдинку в Харкові "гірники" програли "городянам" з рахунком 3:0, тож перемога на виїзді буде подвигом для Шахтаря.

Це цікаво: Відео голів та огляд матчу Шахтар – Манчестер Сіті

Загалом у турнірній таблиці донецький клуб посідає в квартеті F останнє четверте місце з двома очками в активі. Натомість Ман Сіті очолює групу з шістьма очками.

Коли і де дивитися матч Шахтар – Ман Сіті

  • Місце проведення: стадіон " City of Manchester"
  • Дата матчу: 07-11-2018
  • Час: 22:00

Пряма трансляція матчу відбудеться на каналі "Футбол 2". Дивитися поєдинок онлайн можна на OLL.tv.

Манчестер Сіті приймає Шахтар - фото 287284
Манчестер Сіті приймає Шахтар

Відзначимо, що в матчі 7 листопада букмекери віддають перевагу англійському клубу. А хто, на вашу думку, переможе?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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