MamaRika зізналася про стосунки з дівчиною: пікантні подробиці

У розважальному шоу "Караоке на колесах" відома українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) розкрила особисті секрети. Дивіться, що розповіла зірка!

Гостею третього випуску програми "Караоке на колесах" стала співачка MamaRika, яка склала компанію ведучому Славі Дьоміну. Під час шоу вони виконали хіти Despacito та Океану Ельзи.

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Також під час міні-подорожі зірка розповіла пікантні подробиці зі свого життя. Вона зізналась, що мала інтимні стосунки з дівчиною, але підкреслила, що з хлопцями їй подобається більше.

"Я колись мала одностатеве кохання. Це було класно, але з мужиками краще. З одним, моїм! Пошаліли трохи – і годі", – пригадала співачка. На додачу, MamaRika розповіла, які іграшки у секс-шопі вона купувала під час стосунків з дівчиною.

Більше приколів – дивіться у свіжому випуску "Караоке на колесах":

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