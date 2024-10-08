Макс Барських випустив трек "Я вже не ти", який задовго до прем'єри став хітом

Український співак Макс Барських нещодавно презентував новий трек "Я вже не ти". Новинка доступна для прослуховування на стримінгових платформах.

Композиція про стосунки та почуття є головним синглом шоу артиста "Різдвяний Зорепад".

Читайте також: "Якщо поруч ти": Павло Зібров презентував нову композицію про кохання

Сніпет треку набрав 3 мільйони переглядів у соцмережах артиста, а тепер у шанувальників є можливість почути пісню повністю.

Цей трек про реалії у стосунках, про почуття вдячності за прожиті моменти, але водночас про необхідність йти далі та бути відкритим до нового, – коментує Макс Барських свою нову пісню.

Трек "Я вже не ти" був спеціально створений як лід-сингл до шоу "Різдвяний Зорепад". У першу годину з моменту відкриття продажів було реалізовано 1000 квитків, а за декілька днів результат сягнув 40 відсотків залу.

Реакція мережі:

"Пісня просто супер! Прекрасна робота, яка ще раз підтверджує, що Макс знає, як зачепити наші серця."

"Барських ніби стежить за моїм життям. Його пісні завжди так влучно, і вчасно.

Дочекалася! Тепла, ніжна, красива пісня!"

"Дуже цікаве звучання, навіть пробивається якась ностальгія."

"Музика вогонь. Саме те, чого хотілося від вас цього разу!"

Нагадаємо, що святковий концерт Макса Барських відбудеться в київському Палаці спорту 21 грудня.

До слова: Справжній хіт у TikTok: MÉLOVIN та iSKra випустили пісню "Обиратиму себе"