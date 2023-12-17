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Макіяж на Новий рік 2024: оригінальні ідеї святкового мейку у фото
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Ніжний нюдовий макіяж ви можете робити хоч щодня. А от для святкових подій вийдіть за звичні рамки та додайте сяйва до вашого образу.
Щоб створити креативний образ на Новий рік – розпочніть з яскравого макіяжу. Радіо Максимум у новому матеріалі розповідає про оригінальні ідеї святкового мейку.
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З вдалим мейкапом навіть скромне мінімалістичне вбрання виглядатиме ефектно. Ми підготували добірку із креативних та цікавих ідей для макіяжу на Новий рік-2024, які гарно підкреслять вашу природну красу.
1. Кольоровий smoky eyes
Якщо вам більше до душі яскраві й насичені макіяжі, то спробуйте підкреслити виразність очей сяючим smoky eyes. Нанесіть на повіки кремовий пігмент у ніжно-коричневому кольорі. Далі розтушуйте його, й поверх ще вологої основи нанесіть блискітки. На завершення додайте невеликі стрілки у стилі "лисячих очей" і промалюйте тушшю вії.
2. Тематичний макіяж
По-справжньому новорічним і святковим вечірній макіяж зроблять оригінальні візерунки та малюнки на верхній повіці або в зовнішньому куточку очей. Незвичайний макіяж на Новий 2024 рік з гарним маленьким малюнком сніжинки, ялинки, гірлянди, смугастих льодяників тощо, не може залишитися без уваги.
3. Яскраві вії
Це один з найсміливіших варіантів макіяжу у нашій добірці. Для нього скористайтеся прозорим клеєм для вій та пучками з кольоровими віями. На повіки ж нанесіть тіні з блискітками або, якщо ви профі у макіяжі, то промалюйте кілька кольорових штрихів.
4. Макіяж з блискітками і стразами
Напевно ви вже бачили безліч фото прикладів розкішного макіяжу з використанням не тільки блискучих блискіток або гліттера, але і з гарними стразами у вигляді камінчиків і перлинних половинок.
Прикрасити новорічний макіяж 2024 подібним декором буде дуже модно і неповторно. Стразами або гліттером можна виділити стрілку на очах, прикрасити вільний краєчок ока або зробити оригінальну композицію.
5. Губи з градієнтом
Спочатку олівцем промалюйте контур губ. Далі нанесіть на них базу (кремовий пігмент), а зверху – спаркл (хайлайтер). Зверніть увагу, що блискітки потрібно накладати ще до того, як основа висохла. Робіть макіяж поетапно: від нижньої губи переходьте до верхньої. Блискітки, що осипалися, можете акуратно прибрати за допомогою скотчу.
6. Макіяж з ефектом "лялькових" очей
Довгі нафарбовані вії завжди були фаворитами в будь-якому варіанті макіяжу. На Новий рік 2024 зробіть модний макіяж з віями "павукові лапки". Склеєні між собою вії створюють гламурний ефект лялькових очей.
Для казкового погляду також підійде кольорова туш. Сміливо наносьте на вії рожеву, бузкову або синю туш, яка додасть новорічному макіяжу привабливості і екстравагантності.
7. Ефект вологих очей
Це – найлегший варіант для святкового мейкапу. Вирівняйте тон шкіри, нанесіть на вилиці хайлайтер і підфарбуйте губи улюбленою помадою (не надто яскравою). Завершальний етап – очі: накладіть на повіки стійкі мусові тіні з глітером, намалюйте класичні стрілки й нафарбуйте тушшю вії. Готово! Насолоджуйте роллю зірки вечора.
8. Макіяж із фольгованим ефектом
Як і раніше, не виходить з трендів макіяж з золотою, сріблястою або бронзовою фольгою. Її використовують як в якості яскравого акценту, так і зовсім самостійно, роблячи основною частиною макіяжу. Фольгу клеять і на повіки, і на обличчя (скроні, чоло, вилиці), і на губи, але найпопулярнішим і найпрактичнішим варіантом залишається використання цього елемента у візажі очей.
9. Кольорові стрілки
Це – тренд літа-2023. Він і досі не втратив своєї актуальності, тож у новорічному макіяжі сміливо використовуйте кольорову підводку для очей (зелену, червону, жовту, помаранчеву, бузкову тощо). Це може бути як глянцевий чи матовий варіант стрілок, так і більш святковий – із блискітками.
Якщо наявність кольорових стрілок для вас – надто простий варіант, то додайте на повіки мусові тіні з блискітками й підведіть очі темною підводкою-фломастером.
10. Макіяж з ластовинням
Відмінна новина для власниць шкіри з поцілунками сонця – мода на ластовиння остаточно закріпилася в сезоні 2023-2024. Розсипані по лобі, носі та вилицях, вони роблять образ милішим, природнішим і безневиннішим.
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