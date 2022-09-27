Майже літо: якою буде погода в Україні 27 вересня

27 вересня у деяких областях України очікується ледь не літня погода з високою температурою повітря. Детальний прогноз по містах читайте далі.

27 вересня, у вівторок, у південні області завітає бабине літо, тож температура вдень сягне +20+26. За словами синоптика Наталки Діденко, також потепління торкнеться східних областей – до +18+21. Тим часом у центральних буде до +15+20, а найпрохолодніша погода затримається у західних та північних областях, де вдень до +12+16.

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Атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі в більшості областей України, тобто дощ – прояснення – дощ – прояснення. У Києві очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря +13,+14 градусів. Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 27 вересня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +15+17

Івано-Франківськ +16+18

Чернівці +16+18

Тернопіль +14+16

Рівне +13+15

Луцьк +14+16

Вінниця +17+19

Хмельницький +15+17

Житомир +13+15

Чернігів +13+15

Черкаси +16+18

Кропивницький +17+19

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +20+22

Сімферополь +21+23

Полтава +15+17

Суми +12+14

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +20+22

Донецьк +17+19

Луганськ +18+20

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