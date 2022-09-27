Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Майже літо: якою буде погода в Україні 27 вересня

  • 17
Прогноз погоди на 27 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 27 вересня 2022 в Україні / Toa Heftiba on Unsplash

27 вересня у деяких областях України очікується ледь не літня погода з високою температурою повітря. Детальний прогноз по містах читайте далі.

27 вересня, у вівторок, у південні області завітає бабине літо, тож температура вдень сягне +20+26. За словами синоптика Наталки Діденко, також потепління торкнеться східних областей – до +18+21. Тим часом у центральних буде до +15+20, а найпрохолодніша погода затримається у західних та північних областях, де вдень до +12+16.

І ще: Погода у вересні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі в більшості областей України, тобто дощ – прояснення – дощ – прояснення. У Києві очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря +13,+14 градусів. Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 27 вересня у містах України:

Майже літо: якою буде погода в Україні 27 вересня - фото 513630
  • Ужгород +17+19
  • Львів +15+17
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Чернівці +16+18
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +16+18
  • Кропивницький +17+19
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +15+17
  • Суми +12+14
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2022: календар, коли небезпечні дати в України

пропозиції партнерів
Новини