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Майбутнє вже тут: назвали, коли будуть роботизовані майже 50% професій
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Китайський експерт зі штучного інтелекту поділився своїм прогнозом щодо того, коли ж роботи будуть виконувати за людей важливу працю. Дізнайтеся, яких галузей торкнеться роботизація.
Лі Кай-Фу, китайський експерт зі штучного інтелекту, очільник венчурного фонду Sinovation Ventures, зробив прогноз щодо того, як виглядатиме ринок праці у найближчому майбутньому. Як виявилося, автоматизувати можна працю не тільки робітничих професій, але й діяльність так званих білих комірців.
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Експерт робить припущення, що у проміжку найближчих 15 або 25 років одноманітну та алгоритмізовану рутинну роботу будуть виконувати машини. Адже ці алгоритми легко можна програмно задати інноваційним роботам. Лі Кай-Фу вважає, що така роботизація зачепить понад 40% професій, і вірить, що штучний інтелект змінить наше життя більше, ніж електрика.
До прикладу, в освіті теж будуть зміни, адже роботи можуть аналізувати успішність учнів.
Людям не варто непокоїтися, адже доведеться лише адаптуватися та трансформувати обов’язки на посаді. Це не означає, що людей будуть звільняти.
Також роботи не замінять лікарів, але значно спростять їх роботу. У приклад такої співпраці Лі Кай-Фу наводить лікарню, де поруч із роботами-діагностами, роботами-хірургами все одно працює живий лікар. Він систематизує інформацію, яку отримує від машин, приймає важливі рішення, спілкується та підтримує пацієнтів.
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