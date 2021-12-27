Інтернет-магазин розкрив технічні характеристики Xiaomi 12 Pro

Напередодні презентації новий флагман Xiaomi 12 Pro "приземлився" на сайті китайського онлайн-ретейлера. На сторінці товару, крім зображення самого гаджета, продавець опублікував усі його технічні характеристики, включаючи товщину корпусу і вагу.

За даними джерела, Xiaomi 12 Pro оснащений 6,73-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3200х1440 пікселів. Частота оновлення матриці 120 Гц (дискретизація сенсора 480 Гц), а її пікова яскравість – 1500 ніт, пише Xiaomiui.

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Матриця пристрою також отримає підтримку стандартів HDR10+ та Dolby Vision. За продуктивність флагмана відповідатиме процесор Snapdragon 8 Gen1.

Новинці приписують акумулятор на 4600 мАг з підтримкою дротової, бездротової та реверсивної зарядки потужністю 120, 50 та 10 Вт відповідно. До складу камери гаджета увійдуть три 50-мегапіксельні датчики: основний (Sony IMX707) і два допоміжні – з ультраширококутним склом та телеоб'єктивом.

Крім того, ретейлер заявляє про наявність у смартфона модулів Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, а також накопичувача стандарту UFS 3.1 та оперативної пам'яті LPDDR5. Що стосується ціни майбутньої новинки, то вказані 9999 юанів ($1570) навряд чи відповідають дійсності – ймовірно, мова про просту "заглушку". Товщина смартфона складе 8,6 мм, вага – 205 грамів.

Презентацію нової флагманської серії Xiaomi 12 заплановано на завтра, 28 грудня. Тоді ми й дізнаємося геть усе про нові Xiaomi 12 й інші гаджети.

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