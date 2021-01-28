Магнітні бурі у лютому 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні

Лютий 2021 відзначиться кількома магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у лютому!

У лютому 2021 року очікується кілька магнітних бур, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить тривалою та потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати протягом усього місяця. Триватимуть магнітні бурі по кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у лютому:

Від 1 лютого розпочнеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде досить потужною. Вона може мати вплив на самопочуття: головний біль, неуважність, загальна слабкість. Триватиме це магнітне коливання, яке можуть відчути дуже метеочутливі люди, до 2 лютого. Це буде найдовша та найпотужніша магнітна буря місяця лютого.

Середньої потужності магнітну бурю місяця чекайте посередині місяця – з 7 лютого. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль, погіршення роботи серцево-судинної системи, слабке загальне самопочуття. Магнітні потоки будуть відчутні до 8 лютого.

Чергові магнітні коливання місяця будуть від 20 лютого. Вони будуть середньої інтенсивності, проте підуть вже на спад. У цей період ви можете поганого почуватися, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я. Для цього вам потрібно регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також не вживати важку їжу, щоб не перенасичувати організм. Триватиме це зі спадами та підйомами до 28 лютого.

Календар магнітних бур на лютий 2021 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у лютому 2021:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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