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Місячний календар стрижок на липень 2022: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на липень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього другого літнього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у липні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.
Коли можна стригти волосся у липні 2022
Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у липні.
|ЛИПЕНЬ 2022
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.
Місячний календар стрижок на липень
1 липня, п'ятниця
Не ходіть до перукаря, можете змарнувати гроші, зіпсувати настрій і волосся. Стрижка сьогодні може дати проблеми зі здоров'ям.
2 липня, субота
Якщо ви не хочете позбавити себе прекрасних можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.
3 липня, неділя
Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.
4 липня, понеділок
Якщо не хочете погіршити нюх і зіпсувати волосся, оминайте перукарню. Навіть після миття волосся може стати впертим і ламким.
5 липня, вівторок
Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.
6 липня, середа
Сприятливо стригтися у літнього майстра, зафарбовувати сивину та робити прості класичні стрижки, рівняти кінці.
7 липня, четвер
Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.
8 липня, п'ятниця
Стрижка сьогодні може суттєво зіпсувати настрій та підірвати здоров'я.
9 липня, субота
Стрижка сьогодні нашкодить волоссю, тому що вони більш чутливі до впливу на них. Якщо є можливість, відкладіть відвідування перукарні.
10 липня, неділя
Не стрижіть волосся і нігті, краще навіть не мийте голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не залучити неприємності.
11 липня, понеділок
Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.
12 липня, вівторок
Стрижка залучить поліпшення діяльності, фінансового стану, збільшення власності та розташування начальства. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю.
13 липня, середа
Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.
14 липня, четвер
Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливо збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.
15 липня, п'ятниця
Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'я, постарайтеся відкласти похід до перукаря на другий день.
16 липня, субота
Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки та взагалі роботи з колючими та різальними предметами. Не стрижіть, щоб не залучити неприємності.
17 липня, неділя
Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, воно може стати неслухняним і неживим. Якщо стрижка регулярна, то особливої шкоди не завдасть, якщо ви стрижетесь рідко, відкладете на другий день.
18 липня, понеділок
Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладання. День може завдати шкоди волоссю, а вам погане самопочуття.
19 липня, вівторок
Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.
20 липня, середа
Відмінний день для стрижки з усякого погляду, волосся відростатиме пишним і здоровим, стрижка приносить у будинок добробут.
21 липня, четвер
Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить добробут.
22 липня, п'ятниця
Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.
23 липня, субота
Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.
24 липня, неділя
Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладання. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватися, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.
25 липня, понеділок
Відмінний день для створення шедеврів укладання та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоч і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.
26 липня, вівторок
Сьогодні не найкращий день для модельних стрижок, укладок і фарбування волосся. Вирушаєте до перукарні, якщо згодні на щось нехитре.
27 липня, середа
Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися з нічим.
28 липня, четвер
Нова зачіска принесе гарний настрій. Пробуйте фарбування в яскраві кольори, фарба буде триматися довго, але волосся швидко відросте.
29 липня, п'ятниця
Якщо ви не хочете позбавити себе прекрасних можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.
30 липня, субота
Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.
31 липня, неділя
Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва.
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