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Магнітні бурі у червні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні

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Календар магнітних бур у червні 2024 року - фото 1
Календар магнітних бур у червні 2024 року / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Червень 2024 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Ми підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на ваше самопочуття у червні!

На українців у червні очікує відразу декілька хвиль магнітних бур. Між собою вони відрізнятимуться своєю активністю. А детальніше про них розповіли у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у червні:

Календар магнітних бур на червні 2024
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Звернімо увагу, що почнеться місяць з низької геомагнітної активності. А от наприкінці місяця варто бути готовими до того, що буде сильніша магнітна буря.

З 2 по 4 червня будуть слабкі магнітні бурі.

Також 10 червня варто очікувати на слабке магнітне збурення.

Те ж стосується проміжку часу з 28 по 30 червня.

Натомість магнітні бурі середньої інтенсивності слід очікувати 15 та 22 червня.

Звернімо увагу, що впродовж червня дати конкретних магнітних бур можуть змінюватися. Ми ж назвали орієнтовні, від яких варто відштовхуватися, та які слід звертати увагу метеочутливим людям.

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

ПОРАДИ, ЯК ПЕРЕЖИТИ МАГНІТНІ БУРІ У ЧЕРВНІ 2024:

Відстежуйте прогноз магнітних бур:

  • Слідкуйте за новинами і прогнозами про магнітні бурі, щоб бути готовими до можливого погіршення самопочуття.

Дотримуйтеся здорового способу життя:

  • Пийте достатньо води. Зневоднення може посилити головний біль та втому.
  • Харчуйтеся збалансовано, уникайте важкої їжі, алкоголю та кофеїну.
  • Займайтеся фізичними вправами, але не перенапружуйтеся. Легка зарядка або прогулянка на свіжому повітрі можуть допомогти.

Піклуйтеся про свій відпочинок:

  • Забезпечте собі якісний сон. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час.
  • Влаштовуйте короткі перерви для відпочинку протягом дня, особливо якщо відчуваєте втому.

Контролюйте стрес:

  • Практикуйте методи релаксації, такі як медитація, йога, глибоке дихання або прогресивна м'язова релаксація.
  • Уникайте стресових ситуацій і навчіться керувати емоціями.

Зменште навантаження на очі:

  • Зменште час, проведений перед екранами комп'ютерів і смартфонів.
  • Робіть регулярні перерви, щоб дати очам відпочити.

Приймайте вітаміни та мінерали:

  • Проконсультуйтеся з лікарем щодо прийому вітамінів і мінералів, які можуть підтримати ваш організм під час магнітних бур. Особливо корисними можуть бути магній і вітаміни групи В.

Використовуйте природні засоби:

  • Застосовуйте ароматерапію з ефірними оліями, такими як лаванда або м'ята, які можуть допомогти зняти напругу і головний біль.
  • Пийте заспокійливі трав'яні чаї, такі як ромашка або меліса.

Консультуйтеся з лікарем:

  • Якщо ви відчуваєте сильне погіршення самопочуття, зверніться до лікаря. Він може порекомендувати додаткові методи або медикаменти для полегшення симптомів.

І не забувайте слухати улюблене Радіо МАКСИМУМ, щоб завжди мати хороший настрій.

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