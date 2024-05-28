Магнітні бурі у червні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні

Червень 2024 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Ми підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на ваше самопочуття у червні!

На українців у червні очікує відразу декілька хвиль магнітних бур. Між собою вони відрізнятимуться своєю активністю. А детальніше про них розповіли у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Читайте також: День ангела у червні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця

Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у червні:

Календар магнітних бур на червні 2024 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Звернімо увагу, що почнеться місяць з низької геомагнітної активності. А от наприкінці місяця варто бути готовими до того, що буде сильніша магнітна буря.

З 2 по 4 червня будуть слабкі магнітні бурі.

Також 10 червня варто очікувати на слабке магнітне збурення.

Те ж стосується проміжку часу з 28 по 30 червня.

Натомість магнітні бурі середньої інтенсивності слід очікувати 15 та 22 червня.

Звернімо увагу, що впродовж червня дати конкретних магнітних бур можуть змінюватися. Ми ж назвали орієнтовні, від яких варто відштовхуватися, та які слід звертати увагу метеочутливим людям.

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

ПОРАДИ, ЯК ПЕРЕЖИТИ МАГНІТНІ БУРІ У ЧЕРВНІ 2024:

Відстежуйте прогноз магнітних бур:

Слідкуйте за новинами і прогнозами про магнітні бурі, щоб бути готовими до можливого погіршення самопочуття.

Дотримуйтеся здорового способу життя:

Пийте достатньо води. Зневоднення може посилити головний біль та втому.

Харчуйтеся збалансовано, уникайте важкої їжі, алкоголю та кофеїну.

Займайтеся фізичними вправами, але не перенапружуйтеся. Легка зарядка або прогулянка на свіжому повітрі можуть допомогти.

Піклуйтеся про свій відпочинок:

Забезпечте собі якісний сон. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час.

Влаштовуйте короткі перерви для відпочинку протягом дня, особливо якщо відчуваєте втому.

Контролюйте стрес:

Практикуйте методи релаксації, такі як медитація, йога, глибоке дихання або прогресивна м'язова релаксація.

Уникайте стресових ситуацій і навчіться керувати емоціями.

Зменште навантаження на очі:

Зменште час, проведений перед екранами комп'ютерів і смартфонів.

Робіть регулярні перерви, щоб дати очам відпочити.

Приймайте вітаміни та мінерали:

Проконсультуйтеся з лікарем щодо прийому вітамінів і мінералів, які можуть підтримати ваш організм під час магнітних бур. Особливо корисними можуть бути магній і вітаміни групи В.

Використовуйте природні засоби:

Застосовуйте ароматерапію з ефірними оліями, такими як лаванда або м'ята, які можуть допомогти зняти напругу і головний біль.

Пийте заспокійливі трав'яні чаї, такі як ромашка або меліса.

Консультуйтеся з лікарем:

Якщо ви відчуваєте сильне погіршення самопочуття, зверніться до лікаря. Він може порекомендувати додаткові методи або медикаменти для полегшення симптомів.

І не забувайте слухати улюблене Радіо МАКСИМУМ, щоб завжди мати хороший настрій.

Це цікаво: Гороскоп на червень 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку