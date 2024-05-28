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Магнітні бурі у червні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
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Червень 2024 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Ми підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на ваше самопочуття у червні!
На українців у червні очікує відразу декілька хвиль магнітних бур. Між собою вони відрізнятимуться своєю активністю. А детальніше про них розповіли у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.
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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у червні:
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Звернімо увагу, що почнеться місяць з низької геомагнітної активності. А от наприкінці місяця варто бути готовими до того, що буде сильніша магнітна буря.
З 2 по 4 червня будуть слабкі магнітні бурі.
Також 10 червня варто очікувати на слабке магнітне збурення.
Те ж стосується проміжку часу з 28 по 30 червня.
Натомість магнітні бурі середньої інтенсивності слід очікувати 15 та 22 червня.
Звернімо увагу, що впродовж червня дати конкретних магнітних бур можуть змінюватися. Ми ж назвали орієнтовні, від яких варто відштовхуватися, та які слід звертати увагу метеочутливим людям.
Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!
ПОРАДИ, ЯК ПЕРЕЖИТИ МАГНІТНІ БУРІ У ЧЕРВНІ 2024:
Відстежуйте прогноз магнітних бур:
- Слідкуйте за новинами і прогнозами про магнітні бурі, щоб бути готовими до можливого погіршення самопочуття.
Дотримуйтеся здорового способу життя:
- Пийте достатньо води. Зневоднення може посилити головний біль та втому.
- Харчуйтеся збалансовано, уникайте важкої їжі, алкоголю та кофеїну.
- Займайтеся фізичними вправами, але не перенапружуйтеся. Легка зарядка або прогулянка на свіжому повітрі можуть допомогти.
Піклуйтеся про свій відпочинок:
- Забезпечте собі якісний сон. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час.
- Влаштовуйте короткі перерви для відпочинку протягом дня, особливо якщо відчуваєте втому.
Контролюйте стрес:
- Практикуйте методи релаксації, такі як медитація, йога, глибоке дихання або прогресивна м'язова релаксація.
- Уникайте стресових ситуацій і навчіться керувати емоціями.
Зменште навантаження на очі:
- Зменште час, проведений перед екранами комп'ютерів і смартфонів.
- Робіть регулярні перерви, щоб дати очам відпочити.
Приймайте вітаміни та мінерали:
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо прийому вітамінів і мінералів, які можуть підтримати ваш організм під час магнітних бур. Особливо корисними можуть бути магній і вітаміни групи В.
Використовуйте природні засоби:
- Застосовуйте ароматерапію з ефірними оліями, такими як лаванда або м'ята, які можуть допомогти зняти напругу і головний біль.
- Пийте заспокійливі трав'яні чаї, такі як ромашка або меліса.
Консультуйтеся з лікарем:
- Якщо ви відчуваєте сильне погіршення самопочуття, зверніться до лікаря. Він може порекомендувати додаткові методи або медикаменти для полегшення симптомів.
І не забувайте слухати улюблене Радіо МАКСИМУМ, щоб завжди мати хороший настрій.
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