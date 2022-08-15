Людиноподібний робот CyberOne від Xiaomi: дивіться, на що він здатен

Підрозділ Xiaomi Robotics Lab повністю сконструював цей роботизований екземпляр. Читайте далі та дізнайтеся, що можете робити такий робот-гуманоїд!

Відомо, що саме цей робот не з'явиться на ринку, адже Xiaomi має у планах використовувати його у якості дослідницької платформи. Це допоможе їм надалі активно розвивати напрям робототехніки у компанії.

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Цей робот зростом 177 см та вагою 52 кг вже вміє вільно ходити (має 21 суглоб), спілкуватися з людьми (розрізняє 45 емоцій) та транспортувати предмети невеликого розміру. Також він має середню швидкість 3,6 км/год та функцію 3D зору.

Meet #CyberOne, our first full-size humanoid robot developed by the Xiaomi Robotics Lab. He is 1.77 meters tall and weighs 52 kg, kind of a big guy among humanoid robots. What nickname should we give him? pic.twitter.com/WTPOiiC8Ji — leijun (@leijun) August 11, 2022

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