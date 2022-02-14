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"Люди з лісів, люди з гір": Лодигін з Суспільного виправдався за бали KALUSH на Нацвідборі
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Під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 Ярослав Лодигін, член правління Суспільного, прокоментував виступ гурту KALUSH дуже спірними словами. Тепер він відповів на критику фанатів гурту KALUSH Orchestra.
Ярослав Лодигін, який був одним зі членів журі Нацвідбору, висловився про номер KALUSH так: "Мені здається, що ми вже кілька разів представлялися як українці – такі люди з лісів, люди з гір у цьому випадку. І мені здається, настав час іншої репрезентації".
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Згодом під час пресконференції щодо Нацвідбору Ярослав Лодигін кілька разів виправдався за свою гучну цитату.
"Я перш за все перепрошую перед тими, кого така оцінка образила. Через короткий ефірний час, кульмінаційний момент шоу, я припускаю, що мені не вистачило точності у формулюванні. І звичайно, я говорив не про етнічні, регіональні чи будь-які інші географічні фактори, які перешкоджають тому чи іншому учаснику в тому, щоб представляти Україну на Євробаченні", – заявив Ярослав Лодигін.
Він також додав, що оцінював групу як продюсер. Лодигін також зізнався, що готовий піти у відставку, оскільки через скандальний фінал Нацвідбору в його бік надходять сигнали недовіри до його роботи.
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