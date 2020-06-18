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Люди цих знаків Зодіаку приховують своє справжнє єство
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Деякі люди зовсім не готові не лише висловити свою думку, а й показати власні бажання та себе справжніх. Астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку приховує свій справжній облік з різних причин.
Лев. Ось хто намагається усіляко показати, що він сильний. До того ж, вони плутають доброту зі слабкістю, тому не допускають такого ні в собі, ні в інших.
І ще: Цим знакам Зодіаку важко закохуватись
Тому й виходить образ сильної людини без жодних недоліків, яка, зазвичай, готова показати свій авторитет та суворість. Це впливає і на самопочуття Левів, адже вічна гра заважає їм бути щасливими.
Близнюки. Представників цього знаку дуже складно зрозуміти, адже одного дня вони шалені та азартні, іншого - мовчазні та меланхолійні, а потім - суворі та жорсткі. Їм і самим складно відкриватись іншим, адже вони не впевнені, що це комусь цікаві. Їм подобається бути різними, шукати пригод, приміряти маски.
Діва. Людей цього знаку Зодіаку дуже хвилює думка інших, тому вони постійно підлаштовуються під всіх і під все. Тому звичним для них образом є холодна і стримана майже усмішка. А от всередині може палати неймовірне вогнище емоцій та думок, які навряд чи хтось колись побачить.
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