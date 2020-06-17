Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Цим знакам Зодіаку важко закохуватись

  • 26
Кому найважче пірнати у любов - фото 1
Кому найважче пірнати у любов

Деякі люди можуть за секунду віддатись поривам кохання, а комусь доволі складно не лише приймати свої почуття, а й відкривати їх іншим. Астрологи розповіли, до яких знаків Зодіаку складно знайти підхід в особистому житті.

Близнюки. Для представників цього знаку стосунки є доволі складною темою, адже їм важко зосереджувати увагу лише на чомусь одному. Їм подобається цікавитись усім, а от буденність навряд чи вписується в уявлення їхнього ідеального життя. Тому їм складно обрати партнера для тривалих стосунків.

І ще: Чотири головних оптимісти за знаком Зодіаку

Скорпіон. Більшість людей цього знаку захоплюють інших своєю загадковістю, адже мало хто справді розуміє, що у них на душі та на думці. Тому часто Скорпіони користуються цим, але не готові підпускати до себе будь-кого. Їм хочеться, щоб поряд була ідеальна половинка.

via GIPHY

Стрілець. Ось хто ще дуже цінує свою свободу та має потужну харизму. Вони навіть не підозрюють, що грають почуттями людей, а ще не бояться сказати навіть неприємну правду в очі. Але бажання тримати дистанцію з найближчими людьми часто заважає їхньому щастю.

Водолій. У будь-які ситуації представники цього знаку повинні залишатись вірними собі. Тому вони не будуть погоджуватись з думкою оточення, а завжди відстоюють свою. Звісно ж, вони не кричать на вулицях про свою унікальність та креативність, але близькі люди помічають це і без слів. Така ж ситуація і з почуттями. Мало хто насправді знає, що їх бентежить.

via GIPHY

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: slovofraza
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 243
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 264
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2381074
Загрузка...
Новини