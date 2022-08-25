Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Львівська філармонія, оркестр INSO-Lviv запрошують на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

  • 25
Львівська філармонія, оркестр INSO-Lviv запрошують на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ - фото 1

28 серпня з 12:00 на площі Маланюка Львівська Національна філармонія та оркестр INSO-Lviv організовують вже другий солодкий ярмарок на підтримку ЗСУ.

На гостей чекають автентичні гурти, гурт Band.iT, солодощі, мистецькі твори, крафтова випічка, як повідомили організатори.

І ще: Бачити та чути Україну: Львівська філармонія розпочинає нові концерти Бетховена і Брамса

На першому ярмарку було зібрано 144 716 гривень. Усі кошти передані воїнам, які боронять нашу з вами незалежність.

Львівська філармонія, оркестр INSO-Lviv запрошують на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ - фото 512012

Наші захисники зараз на передовій воюють за нашу з вами незалежність, захищаючи нас від окупанта. Ми тут, в тилу, маємо зробити все, аби допомогти їм здобути перемогу. Кожен своєю щоденною працею і більше, посильним внеском на їхню підтримку. Переможемо спільними зусиллями, маємо за ціль цього разу зібрати 202 000 на потреби для наших захисників", – розповіли музиканти.

Окрім того, у Львівській філармонії о 19:00 відбудеться другий від початку війни благодійний концерт Ніно Катамадзе, кошти з якого також скерують на ЗСУ.

До теми: Говори красиво: 31 потужне слово, яке характеризує нашу Незалежність

пропозиції партнерів
Новини