Львівська філармонія, оркестр INSO-Lviv запрошують на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

28 серпня з 12:00 на площі Маланюка Львівська Національна філармонія та оркестр INSO-Lviv організовують вже другий солодкий ярмарок на підтримку ЗСУ.

На гостей чекають автентичні гурти, гурт Band.iT, солодощі, мистецькі твори, крафтова випічка, як повідомили організатори.

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На першому ярмарку було зібрано 144 716 гривень. Усі кошти передані воїнам, які боронять нашу з вами незалежність.

Наші захисники зараз на передовій воюють за нашу з вами незалежність, захищаючи нас від окупанта. Ми тут, в тилу, маємо зробити все, аби допомогти їм здобути перемогу. Кожен своєю щоденною працею і більше, посильним внеском на їхню підтримку. Переможемо спільними зусиллями, маємо за ціль цього разу зібрати 202 000 на потреби для наших захисників", – розповіли музиканти.

Окрім того, у Львівській філармонії о 19:00 відбудеться другий від початку війни благодійний концерт Ніно Катамадзе, кошти з якого також скерують на ЗСУ.

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