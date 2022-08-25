Бачити та чути Україну: Львівська філармонія розпочинає нові концерти Бетховена і Брамса

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії запрошує на подію "Бетховен. Брамс", адже музиканти розпочинають нову серію концертів з музики цих композиторів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії презентує цикл концертів, у якому звучатимуть композиції, з якими колектив гастролюватиме містами США вже на початку 2023-го. 26 серпня о 18:00 відбудеться перша подія серії, яка об'єднає твори Людвіґа ван Бетховена і Йоганнеса Брамса.

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Концерт "Бетховен. Брамс" відбудеться за участі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під керівництвом головного диригента Теодора Кухара та знаної солістки – піаністки Оксани Рапіти.

У їх виконанні прозвучать твори, у яких переплетуться відвага та сміливість, біль втрати та глибока пошана, кохання та віра! Хоч композиції, які звучатимуть цього вечора, написані понад двісті років тому, музичні картини та почуття, зафіксовані у партитурах геніями свого часу, і до сьогодні резонують, торкають та дають поштовх до роздумів.

Для слухачів у Концертному залі Людкевича звучатимуть сповнена драми та емоцій "Трагічна увертюра" Брамса, Сьома симфонія Бетховена, яка є одним із найпопулярніших творчих опусів віденського класика, а також Фортепіанний концерт №1 Брамса, у якому композитор зафіксував свої ніжні почуття до Клари Шуман (дружини відомого композитора-романтика Роберта Шумана).

Ці композиції стануть невіддільною частиною репертуару масштабного гастрольного туру Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії Сполученими Штатами Америки, що відбудеться вже на початку 2023 року. Зокрема, у планах виступи у Карнегі-холі у Нью-Йорку, а також у Чикаго, Маямі та інших знаних американських містах.

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