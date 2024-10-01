Льотчику Андрію "Джусу" Пільщикову присвоїли звання Герой України

У День захисників і захисниць, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно пілоту Андрію Пільщикову із позивним "Джус". Він загинув у авіакатастрофі влітку 2023 року.

Також звання надали ще 9 полеглим українським воїнам. Про це стало відомо з указу президента.

До слова: Андрій Пільщиков "Джус" – біографія та досягнення українського військового льотчика

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" таким військовим:

Волошину Дмитру Сергійовичу – полковнику;

Орлу Тимофію Романовичу – молодшому сержанту;

Цимбалу Богдану Олександровичу – лейтенантові;

Кроковцю Олександру Володимировичу – сержанту;

Маньку Валентину Миколайовичу – підполковнику;

Сергієнку Андрію Сергійовичу – солдату;

Федоровському Олександру Миколайовичу – солдату;

Шеметі Дмитру Сергійовичу – молодшому лейтенантові;

Ширяєву Олегу Вікторовичу – капітану.

Багнюку Сергію Калениковичу – солдату (посмертно);

Бадіці Денису Михайловичу – старшому лейтенанту (посмертно);

Бомбелі Владиславу Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно);

Демчику Андрію Володимировичу – солдату (посмертно);

Замоцькому Ігорю Вадимовичу – молодшому сержанту (посмертно);

Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно);

Свіщу Олександру Олександровичу – солдату (посмертно);

Станкусу Артуру Альбертасовичу – солдату (посмертно);

Тимусю Юрію Володимировичу – підполковнику (посмертно);

Харченку Віталію Олеговичу – старшому солдату (посмертно).

"Джусу" присвоїли звання Герой України

Нагороджений званням Героя України льотчик Андрій Пільщиков відомий під позивним "Джус" загинув під час авіакатастрофи на Житомирщині. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39.

Загинули три українських пілоти – Вʼячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. "Джуса" називали голосом української авіації, бо був одним з тих, хто лобіював важливість надання Україні сучасного озброєння, зокрема, літаків F-16.

І ще: Археологи знайшли 50 скелетів данських вікінгів в хорошому стані