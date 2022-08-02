Ліза Глінська розкрила секрет ідеального вівсяного печива: швидкий рецепт

Кулінар та гуру десертів Ліза Глінська розповіла у своїх соцмережах, як приготувати ідеальне вівсяне печиво з какао. Скуштуйте і ви такий смачний десерт!

Солодкі рецепти – спеціалізація Лізи Глінської! Хто, як не вона, найкраще знається на приготуванні десертів. На цей раз – вівсяне печиво.

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Інгредієнти на 24 печива:

100 г яйця

200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)

200 г борошна

220 г цукру

200 г вершкового масла 62% (кімнатної температури)

10 г розпушувача

сіль

ванільний цукор або кориця

10 г какао порошку

Рецепт вівсяного печива від Лізи Глінської:

Збийте віночком м'яке вершкове масло. Додайте цукор та яйця. Перемішайте. Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішайте. Накрийте тісто плівкою, заховайте у холодильник на 1 годину. Зробіть кульки діаметром 4 см, трохи приплющуйте їх. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) протягом 15-18 хвилин.

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