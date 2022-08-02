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Ліза Глінська розкрила секрет ідеального вівсяного печива: швидкий рецепт

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Ліза Глінська розкрила секрет ідеального вівсяного печива: швидкий рецепт - фото 1

Кулінар та гуру десертів Ліза Глінська розповіла у своїх соцмережах, як приготувати ідеальне вівсяне печиво з какао. Скуштуйте і ви такий смачний десерт!

Солодкі рецепти – спеціалізація Лізи Глінської! Хто, як не вона, найкраще знається на приготуванні десертів. На цей раз – вівсяне печиво.

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Інгредієнти на 24 печива:

  • 100 г яйця
  • 200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)
  • 200 г борошна
  • 220 г цукру
  • 200 г вершкового масла 62% (кімнатної температури)
  • 10 г розпушувача
  • сіль
  • ванільний цукор або кориця
  • 10 г какао порошку

Рецепт вівсяного печива від Лізи Глінської:

  1. Збийте віночком м'яке вершкове масло.
  2. Додайте цукор та яйця. Перемішайте.
  3. Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішайте.
  4. Накрийте тісто плівкою, заховайте у холодильник на 1 годину.
  5. Зробіть кульки діаметром 4 см, трохи приплющуйте їх.
  6. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) протягом 15-18 хвилин.

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