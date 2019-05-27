Літо наближається: погода 28 травня в Україні

28 травня в Україну прийде відчутне потепління, лише у кількох областях можливі короткочасні опади. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

28 травня, у вівторок, в Україні продовжить підійматись температура, а погода буде сонячною. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Протягом дня очікується +25+30 градусів. У західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23+27 градусів. Важливий нюанс завтрашнього дня – південний вітер буде поривчатим, до сильного (окрім східної частини). Візьміть це до уваги", – зазначила вона.

У Києві 28 травня також буде тепло та малохмарно, температура вдень підніметься до +26+29. Також варто пам'ятати про посилення південного вітру.

"У середу погода – десь така ж. У четвер-п'ятницю побільшає дощів, з кінця тижня на Заході України очікується похолодання, з наступного понеділка похолодання пошириться на більшість областей", – підсумувала Діденко.

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