Літо близько: яку погоду очікувати 15 травня

Вже з 15 травня в Україну прийде справді літнє тепло, однак у частині областей і надалі дощитиме. Читайте далі, де буде найпрохолодніше та найвологіше.

15 травня. у середу, в країні втримається ледь не літня температура повітря. Але у кількох областях продовжаться дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"15 травня на Сході та на Півдні стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів. А це вже – літечко) На решті території України також очікується температурний ще той комфорт – протягом дня +20+25 градусів. На Заході – трохи свіжіше, але також тепло, +17+23 градуси", – зазначила вона.

Однак дощі з грозами пройдуть на заході та півночі країни упродовж найближчих кількох днів, у решті регіонів буде малохмарна та сонячна погода. Періодичні дощі можуть пройти на Одещині та Вінниччині. У Києві 15 травня також місцями дощі з грозами, але температура повітря підійметься до +22+24.

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