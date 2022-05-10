Літня спека та рвучкий вітер: погода в Україні 11 травня

11 травня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а дощі відступлять. Детальний прогноз погоди на середу читайте далі.

11 травня, у середу, в країну повернеться справді весняна сонячна погода. Середня температура повітря складе до +15+21, а найтепліше буде у західних областях – до +18+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вже у четвер, 12 травня, потеплішає до +20+28.

11-го квітня атмосферний тиск в Україні буде підвищеним, опади – малоймовірними, лише в Луганській області пройде дощ, можливо, з грозою. Вітер буде теплим, віятиме з південного заходу, в східній частині, особливо в Приазов'ї, буде рвучким. У Києві середа очікується теплою, до +20 градусів. Опадів у столиці не передбачається, сухо та сонячно. У четвер, 12-го травня, стовпчики термометрів підстрибнуть до +28 градусів!, проте надалі температура повітря повернеться у звичну норму, ще й підтягне з собою такі необхідні зараз травневі дощики, – розповіла вона.

Прогноз погоди на 11 травня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +19+21

Хмельницький +20+22

Житомир +18+20

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Кропивницький +16+18

Миколаїв +18+20

Одеса +17+19

Херсон +17+19

Сімферополь +16+18

Полтава +15+17

Суми +15+17

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +14+16

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