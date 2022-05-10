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Літня спека та рвучкий вітер: погода в Україні 11 травня

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Прогноз погоди на 11 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 11 травня 2022 в Україні / ryan serito on Unsplash

11 травня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а дощі відступлять. Детальний прогноз погоди на середу читайте далі.

11 травня, у середу, в країну повернеться справді весняна сонячна погода. Середня температура повітря складе до +15+21, а найтепліше буде у західних областях – до +18+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вже у четвер, 12 травня, потеплішає до +20+28.

11-го квітня атмосферний тиск в Україні буде підвищеним, опади – малоймовірними, лише в Луганській області пройде дощ, можливо, з грозою. Вітер буде теплим, віятиме з південного заходу, в східній частині, особливо в Приазов'ї, буде рвучким. У Києві середа очікується теплою, до +20 градусів. Опадів у столиці не передбачається, сухо та сонячно. У четвер, 12-го травня, стовпчики термометрів підстрибнуть до +28 градусів!, проте надалі температура повітря повернеться у звичну норму, ще й підтягне з собою такі необхідні зараз травневі дощики, – розповіла вона.

Прогноз погоди на 11 травня у містах України:

Літня спека та рвучкий вітер: погода в Україні 11 травня - фото 504995
  • Ужгород +23+25
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Кропивницький +16+18
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +17+19
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +15+17
  • Суми +15+17
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

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