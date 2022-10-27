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Листопад буде особливим для цих 3 знаків Зодіаку: наближаються позитивні зміни
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Протягом листопада у деяких знаків Зодіаку розпочнеться нова сторінка у життя з крутими можливостями. Кому найбільше таланитиме у другому місяці осені – дізнавайтесь далі.
У листопаді Юпітер розпочне період вдач, достатку та радості для багатьох знаків Зодіаку. У Рибах ця планета дозволить їм переглянути свій спосіб мислення, переосмислити свої дії, а також сповна використати творчий потенціал. Також вдасться підбити підсумки та звільнитись від негативних емоцій. Астрологи розповіли, у яких трьох знаків життя особливо зміниться у кращий бік.
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Близнюки
Близнюки - одні із щасливчиків листопада, на яких очікуються позитивні зміни і в професійному, і в особистому житті. завдяки Юпітеру цей знак Повітря зможе не лише генерувати блискучі ідеї, а й втілювати їх у життя. Звісно ж для цього доведеться багато та невтомно працювати, але результати перевершать очікування. У любовному плані таким людям вдасться скористати періодом затишшя, щоб подумати про спільний проєкт зі своєю другою половинкою. Тому Близнюки триматимуться якнайдалі від заздрісників, щоб зберегти близькість та особливі стосунки з дорогими серцю особами.
Терези
Терези нарешті отримають нагоду йти за своїми бажанням упродовж всього листопада. Вдасться акумулювати творчу енергію та скерувати її у правильному напрямку. Представникам цього знаку не буде складно проаналізувати всі минулі дії та продумати над найкращими рішенням. Також вони можуть розраховувати на Сатурн у Водолії, який посилить самоорганізацію та мотивацію. На соціальному рівні у Терезів попереду вигідні зустрічі, а в любовній сфері доволі високі шанси розпочати здорові та тривалі стосунки.
Скорпіон
На противагу попереднім місяцям Скорпіони переживуть приємні захопливі події вже найближчими тижнями. Цей знак Води нарешті зможе відпустити та пережити хороші миті та емоції в компанії своєї другої половинки. Якщо ж він самотній, то хороша астральна енергія листопада надихне його частіше виходити з дому та знайомитись з новими людьми. На професійному рівні Сонце, Меркурій та Венера принесуть Скорпіону хороші новини з вигідною пропозицією або несподіваним кар'єрним ростом.
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