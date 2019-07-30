Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Лікарі назвали хвороби, які розносять комарі

  • 30
Чому варто бути обачними з комарами - фото 1
Чому варто бути обачними з комарами / vokrugsveta

Чим можна заразитися від укусу, здавалося б, доволі безневинного крихітного комара.

Лихоманка Денге. Ця хвороба характеризується такими яскраво вираженими симптомами, як біль у м'язах, жар, дуже інтенсивні головні болі, а також больові відчуття позаду очей. Хвороба вимагає екстреної терапії.

Малярія. Її викликають плазмодії і поширюють самки москітів. Це захворювання характеризується такими симптомами, як жар, порушення свідомості, респіраторний дистрес, ознаки анемії. Малярія забирає життя величезної кількості людей, особливо в найбідніших країнах світу.

Малярія приманює комарів до людей - фото 344551
Малярія приманює комарів до людей

Вірус Чикунгунья. Це вірусна хвороба супроводжується жаром, висипками, нудотою, втомою і загальним погіршенням самопочуття.

Жовта лихоманка. Гостре вірусне захворювання, серед основних симптомів якого жар, головний біль, м'язові болі, жовтяниця, нудота, втома і сильна блювота.

Вірус Зика. Відносно нова вірусна інфекція, яка є в тропічних і субтропічних районах нашої планети. Відомо, що особливу небезпеку вона представляє для ще ненароджених дітей, викликаючи у них мікроцефалію або зменшення розміру голови.

Читайте також: Ця ягода – чемпіон для зміцнення чоловічої сили

Джерело: aerofrog
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
  • 28 липня, 18:50
  • 1164
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • Вчора, 15:00
  • 1003
Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
  • 27 липня, 12:15
  • 173
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Медицина