Лікарі назвали хвороби, які розносять комарі

Чому варто бути обачними з комарами / vokrugsveta

Чим можна заразитися від укусу, здавалося б, доволі безневинного крихітного комара.

Лихоманка Денге. Ця хвороба характеризується такими яскраво вираженими симптомами, як біль у м'язах, жар, дуже інтенсивні головні болі, а також больові відчуття позаду очей. Хвороба вимагає екстреної терапії.

Малярія. Її викликають плазмодії і поширюють самки москітів. Це захворювання характеризується такими симптомами, як жар, порушення свідомості, респіраторний дистрес, ознаки анемії. Малярія забирає життя величезної кількості людей, особливо в найбідніших країнах світу.

Малярія приманює комарів до людей

Вірус Чикунгунья. Це вірусна хвороба супроводжується жаром, висипками, нудотою, втомою і загальним погіршенням самопочуття.

Жовта лихоманка. Гостре вірусне захворювання, серед основних симптомів якого жар, головний біль, м'язові болі, жовтяниця, нудота, втома і сильна блювота.

Вірус Зика. Відносно нова вірусна інфекція, яка є в тропічних і субтропічних районах нашої планети. Відомо, що особливу небезпеку вона представляє для ще ненароджених дітей, викликаючи у них мікроцефалію або зменшення розміру голови.

Читайте також: Ця ягода – чемпіон для зміцнення чоловічої сили