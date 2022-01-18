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Лікарі нагадали, кому протипоказано купання в ополонці на Водохреще

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Купання в ополонці - фото 1
Купання в ополонці / omore

Занурюватися в ополонку у свято Водохреща для декого може бути дуже небезпечно. Адже, як не крути, купання в ополонці – стрес для організму.

Водохреще цього року знову пройде під знаком пандемії, але не тільки ковід накладає свої обмеження, пише championat.

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Одна справа, коли людина займається моржуванням, обливанням на морозі, тобто підготовлена до такого заходу. Навіть якщо вона має хронічні захворювання, її організм готовий до стресу. І таким людям можна спокійно поринути у купіль, і все буде добре. І зовсім інша справа – ті, хто приходить до ополонки раз на рік. Тут слід бути дуже обережними.

У людей з хронічним тонзилітом, гайморитом, а також іншими захворюваннями вуха, горла та носа після купання хвороба може перейти у гостру стадію. У групі ризику і люди із серцево-судинними захворюваннями: у холодній воді відбувається звуження судин, а коли людина піднімається на поверхню, судини розширюються.

Кому протипоказано купання в ополонці - фото 492669
Кому протипоказано купання в ополонці

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