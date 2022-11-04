На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лікар з Сєвєродонецька описав різницю менталітетів пацієнтів зі Сходу і Заходу
-
- 175
Російські окупанти позбавили домівок, роботи та нормального життя багатьох українців. І один з найкращих офтальмологів Луганщини, на жаль, також втратив майже все набуте роками. Зараз медик почав все з чистої сторінки в Івано-Франківську.
Лікар-офтальмолог з Сєвєродонецька Вадим Водяник був змушений покинути рідне місто та розпрощатись зі своїми здобутками, коли російські окупанти розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Своєю історією чоловік поділився в рамках проєкту СВОЇ на 24 каналі. Зараз медик починає все заново в Івано-Франківську.
Повне інтерв'ю з офтальмологом про зруйновану домівку і бізнес та початок нової сторінки життя на Заході України читайте тут
За фахом я лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. У Сєвєродонецьку був завідувачем відділення та головним офтальмологом Луганської області. Загалом я працював на кафедрі в Луганському медичному університеті, у мене була приватна клініка "Гіппократ". Крім того, я працював у відділенні нашої міської лікарні. Де-юре вона міська лікарня, але де-факто – виконувала багато функцій обласної лікарні. Бо, наприклад, з питань щодо офтальмології до мене, як до обласного спеціаліста, їздили пацієнти з усієї області. І також з Донецької області, яка межує з Луганською, – розповідає про себе Водяник.
Через сильні обстріли Сєвєродонецька, якими знищило і домівку медика, він прийняв рішення разом з родиною виїхати у більш безпечні області країни. Так він спершу знайшов роботу у Коломиї, поблизу якої оселились, а згодом і в Івано-Франківській міській лікарні. Також він відчинив власну клініку тут, як і в рідному місті.
Працювати тут дуже гарно, приємно. Тому ми й вирішили тут залишитись і відчинити ще й приватну клініку, тобто релокувати. Фактично ж, я маю дійсну ліцензію, тому треба було тільки адресу змінити і все, – ділиться він.
Лікар також зауважує, що і колеги, і пацієнти дуже тепло прийняли його. За його словами, до нього добре ставляться і майже всі йдуть назустріч, а також відчувається різниця у менталітеті. За час у місті медик навіть завів друзів.
А взагалі у нас зараз весь колектив – це переселенці. Наш колектив невеликий, лише 4 людини. Це я, моя дружина і ще лікар-офтальмолог – це моя учениця. Вона закінчила інтернатуру й приїхала сюди, також із Сєвєродонецька, Також є медсестра з Лисичанська. Щодо пацієнтів, мені здається, вони, якщо порівняти з нашими пацієнтами з Донбасу, більш слухняні. Тобто, коли ти кажеш щось пацієнтам з Донбасу, то вони одразу: "А чому, а як?". А тут кажеш, і вони у відповідь: "Лікарю, як скажете". Мені трошки легше, бо тут люди більше довіряють лікарям, – розповідає Вадим Водяник.
Поки він планує працювати та розвиватись у Франківську, але й не забуває про рідне місто. У Сєвєродонецьку чоловік збирається поступово відновлювати все.
Я б хотів, щоб клініка мала філіали і тут, і там. І тут оперувати, і там оперувати. Франківськ не хочеться залишати. Гарне тут місто, люди гарні. Якось та прижилося, – зауважує він.
Читайте також: "Аж до сліз довело": Олена з Миколаєва про ставлення людей на Львівщині
- 04 листопада
-
20:455 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:51Лікар з Сєвєродонецька описав різницю менталітетів пацієнтів зі Сходу і Заходу
-
18:35"Перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча про соцмережі під час війни
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
16:42"Аж до сліз довело": Олена з Миколаєва про ставлення людей на Львівщині
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:50Погода в Україні 5 – 6 листопада: прогноз на вихідні
-
14:41Гороскоп на 4 листопада: для цих трьох знаків Зодіаку не існуватиме перешкод
-
13:51Аварійні та планові відключення електроенергії: у чому різниця
-
12:52Спокуслива русалонька: Демі Роуз вразила фанатів фото на річці – 18+
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
10:49Привітання з Днем залізничника 2022 у прозі, віршах та картинках
-
09:33Голова обертом: чому насправді виникає запаморочення
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 03 листопада
-
20:314 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
18:44Ніколи не зізнаються: найпохмуріші таємниці, які приховує кожен знак Зодіаку
-
17:35Сильна медитація на гроші: Оля Цибульська розвеселила новим відео
-
16:35Не суперниці, а пара: Міс Аргентина та Міс Пуерто-Ріко потай побралися – відео
-
15:31Погода в Україні 4 листопада: у яких областях буде найтепліше
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
13:35Спокуслива супергероїня: копія Меган Фокс розбурхала пікантним образом на Геловін – 18+
-
12:44Британці зафіксували на камеру удар блискавки в літак – відео
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 04 листопада
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
- 03 листопада
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 02 листопада
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
- 01 листопада
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
-
15:51"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій
-
11:21Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 31 жовтня
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 30 жовтня
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії
-
14:31Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською
-
10:32Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт
-
04:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 29 жовтня
-
19:31Зарплата, вік, посади: дізнайтеся портрет українського IT-спеціаліста у 2022 році
-
15:32Через 6 років: Ріанна випустила трек, який буде саундтреком до фільму про Чорну пантеру
-
10:31Гурт KOZAK SYSTEM перетворив на пісню вірш Ліни Костенко "Крила"
- 28 жовтня
-
20:30Кохання під час війни: Макс Барських та співачка ETOLUBOV записали спільну пісню "Римую"
-
16:32"Вимкни телефон": TVORCHI презентували іронічну пісню про залежність від соцмереж
-
12:30Коли переводять годинник на зимовий час 2022 в Україні: дата переходу