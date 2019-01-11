Lexus показав новий тизер трекової версії купе RC F

Компанія Lexus показала на відео трекову модифікацію купе RC F – RC F Track Edition.

У ролику можна почути звук переробленої V-подібної "вісімки" і мигцем побачити задню частину спорткару з масивним антикрилом.

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Завдяки раніше опублікованим зображенням стало відомо, що від звичайного купе Lexus RC F Track Edition буде відрізнятися елементами обважування з карбону. Також RC F Track Edition оснастять іншим вихлопом, поліпшеною системою охолодження і 10-діапазонним "автоматом", а двигун 5.0 V8 замість 477 буде розвивати понад 500 сил.

Звичайний Lexus RC F оснащений п'ятилітровим атмосферним V8, що видає 477 кінських сил і 520 Нм моменту. Коробка – восьмидіапазонний "автомат". З місця до першої "сотні" купе розганяється за 4,5 секунди, а його максимальна швидкість складає 270 кілометрів на годину.

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