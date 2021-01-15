Леся Українка – Мріє не зрадь: текст, аналіз та історія вірша

Леся Українка "Мріє не зрадь" – один з прикладів філософської лірики. У цій поезії лірична героїня твору переживає емоційний злет, що змушує на відверті зізнання. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз "Мріє не зрадь".

"Мріє не зрадь" – один з найвідоміших віршів Лесі Українки. Ця поезія пройнята позитивним посилом. Оптимістична поезія прославляє подвиг борців за волю.

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Леся Українка – Мріє не зрадь. Текст вірша

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей.

А тепера я в тебе остатню надію вложила.

О, не згасни ти, світло безсонних очей!

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари

в серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,

вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари,

не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.

Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,

і тепер вже немає мені вороття.

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!

Слово, коли ти живе, статися тілом пора.

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,

той не вмре, не здобувши нового добра.

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –

дай мені крила свої, хочу їх мати сама,

хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,

а як прийдеться згинуть за теє – дарма!

"Мріє не зрадь" – слухайте вірш Лесі Українки у виконанні диктора:

Є багато аудіоверсій поезії "Мріє, не зрадь". Однією з найцікавіших стала робота дітей за керуванням композитора та українського музиканта Павла Табакова. Павло вирішив написати до улюбленого вірша музику.

Творча Школа Павла Табакова – Мріє, не зрадь! Слухайте вірш Лесі Українки у сучасній обробці та виконанні:

Історія написання вірша "Мріє не зрадь"

Поетеса Леся Українка стверджувала, що народ є творцем всіх цінностей та багатств, а безсмертя народу та велич у його творчій праці.

Цей вірш авторка написала у серпні 1905 року, коли перебувала у Грузії. У той час розгорталася революція в Російській імперії – потужні протести, повстання і страйки. Українці тоді рішуче обстоювали свої права, а передчуття близьких змін надихнуло на публічні виступи багатьох митців. Серед них була й Леся Українка.

Аналіз вірша "Мріє не зрадь" Лесі Українки

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

Жанр : ліричний монолог

: ліричний монолог Тема : зображення сильної волі та віри, самозречення заради високої мети

: зображення сильної волі та віри, самозречення заради високої мети Головна думка : "Мріє хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться згинуть за теє – дарма!"

: "Мріє хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться згинуть за теє – дарма!" Ідея : заклик до боротьби за навколишнім та своїм внутрішнім світом заради досягнення цілей, заради здійснення мрій

: заклик до боротьби за навколишнім та своїм внутрішнім світом заради досягнення цілей, заради здійснення мрій Віршований розмір: п'ятистопний ямб з пірихієм

Художні засоби: епітети, метафори, риторичні звертання та оклики, анафора, інверсія, гіпербола

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