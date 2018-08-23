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Привітання з Днем прапора України 2018: вірші, проза та картинки
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Найкращі привітання з Днем українського прапора 2018 – у нашій добірці! Зібрали для вас оригінальні вірші, вітання в прозі та красиві картинки, якими можна привітати своїх близьких 23 серпня.
Традиційно День державного прапора в Україні відзначають напередодні Дня Незалежності – 23 серпня. Історія синьо-жовтого стягу тягнеться уже понад сотню років, тож ми повинні пишатися нашим національним символом.
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У День прапора привітайте своїх близьких-патріотів зі знаменною датою! Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до розділу з вітаннями:
Привітання з Днем прапора України 2018 у віршах
***
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та -щастя-радості пізнати.
***
З Днем прапора України
Поспішаю привітати усіх,
Бажаю здоров'я,
Радості й сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі й негоди
Нам геть не потрібні!
***
Блакитне небо України
І стигла пшениця під ним,
Це поєднання – святе,
В серці ми збережемо навіки.
Якщо ти будеш в країні далекій,
І побачиш український прапор,
Згадай Дніпро – могутній і широкий,
І хліба розкіш в полях.
Нехай майорить прапор в країні вільній,
Буде мир і Божа благодать,
Влада стане справді народною,
Україна буде процвітати!
Красиві вірші про прапор України
***
Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
***
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, величиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
***
З часів далеких відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотом цвіте;
Він – символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним здобували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!
***
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне –
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині – жито,
По горі – блакить.
Прапор наш – не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині – хліб.
***
Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.
(О. Олесь)
***
Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
***
Прапор – це державний символ
Він є в кожної держави;
Це для всіх – ознака сили,
Це для всіх – ознака слави.
Синьо-жовтий прапор маєм:
Синє – небо, жовте – жито;
Прапор цей оберігаєм,
Він – святиня, знають діти.
Прапор свій здіймаєм гордо,
Ми з ним дужі і єдині,
Ми навіки вже – народом,
Українським, в Україні.
(Н. Поклад)
Вітання з Днем державного прапора в прозі
***
Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
***
Вітаю вас з Днем Державного Прапора, символу духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 27 років незалежності. Бажаю вашій родині щастя, здоров'я і віри у краще майбутнє нашої держави.
***
Від усієї душі вітаю вас з ДнемПрапора! Жовто-синій стяг – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З ним ми добилися незалежності і відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню!
***
Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України. Для кожної країни прапор – символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності і незалежності. У всі часи державний прапор – священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора – це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець – як житель великої країни – відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ. Зі святом вас друзі!
***
Дорогі земляки! У цей знаменний день бажаю всім вам миру і щастя, здоров'я і благополуччя! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли до державного прапору святе і шанобливе ставлення. Нехай всі вони виростуть гідними громадянами нашої Батьківщини – України!
***
Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного Прапора України. Державний прапор - це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 27 років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє нашої держави.
Вітальні картинки та листівки зі святом
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