Леонардо Ді Капріо з нами – американський актор зробив пожертву до фонду Олени Зеленської

У повідомленні не вказана сума, яку пожертвував голлівудський актор. Але відомо, що його кошти буде спрямовано на допомогу українським дітям.

Про це повідомив Фонд Олени Зеленської в соціальних мережах.

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Гроші зірки фільмів "Титанік", "Острів проклятих", "Вовк з Волл-Стріт" та інших культових кінострічок направлять на допомогу українським дітям, які постраждали через терористичну та злочинну війну, яку розпочала росія.

Для мене велика честь підтримати Фонд Олени Зеленської, який забезпечує дітей та сім'ї в Україні необхідними речами, такими як їжа та притулок", – написав актор.

Серед адресатів, кому допоможе Леонардо, дівчина Віка з Херсона, у якої через війну виявили психічний розлад, вихованці дитячого будинку сімейного типу Олешко, чий будинок був зруйнований, а також 3-річна Віолетта з родини Ханадєєвих з Київської області, яка вже друге з 2014 року постраждала через війну.

Дякую, Лео, що приєднався до Фонду Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", – подякувала в соцмережах фонду Перша Леді.

Скриншот зі сторис Леонардо Ді Капріо / Instagram

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