Легендарний Porsche для гонок Dakar пустять з молотка

На аукціоні Joe Macari Performance Cars у Лондоні виставили на продаж один з трьох культових Porsche 959, побудованих для знаменитого ралі "Париж-Дакар" 1985 року. Спорткар пілотував легендарний бельгійський автогонщик Жаки Ікс.

Для ралі "Париж-Дакар" 1985 року компанія Porsche побудувала три екземпляри 959. Усі автомобілі зберігаються у приватних колекціях. Виставлений на продаж екземпляр у 2014 році придбав колекціонер зі США. Саме на цьому "Порше" виступав у 1985 році легендарний бельгійський автогонщик Жаки Ікс. Того разу екіпажу не вдалося завершити гонку, їх автомобіль зійшов з траси після удару об камінь.

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За словами власника аукціону, наслідки аварії вдалося усунути ще у 2015 році. Однак попередній господар Porsche спеціально не брався за відновлення численних пошкоджень кузова, отриманих спорткаром під час гонки.

Пробіг ралійного автомобіля становить 7 000 км. Після "Дакара" машина брала участь у численних виставках, у тому числі на заході The Porsche Effect в знаменитому музеї Петерсена, присвяченому 70-річчю марки.

Ралійний Porsche 959 побудували на базі доопрацьованого купе 911 SC. Його оснастили двигуном від 911 Carrera об'ємом 3,2 літра, який видавав близько 230 сил, і шестиступінчастою "механікою". Крім того, спеціально для гонки модель обладнали посиленою підвіскою, системою повного приводу і 200-літровим паливним баком. З салону автомобіля видалили все зайве і встановлені гоночні сидіння Recaro зі спортивними ременями безпеки.

Вартість унікального Porsche 959 продавець обіцяє повідомити при особистому запиті.

У липні 2018 року на аукціоні RM Sothebys вперше виставляли на продаж "дакарівський" Porsche 959. Гоночний автомобіль, яким управляли пілоти Рене Метж і Домінік Лемойна, вдалося продати за 5 945 000 доларів.

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