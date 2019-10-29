Легендарний гольфіст повторив рекорд 54-річної давнини

Відомий гольфіст Тайгер Вудс виграв свій 82-й титул. Жива легенда гольфу здобув перемогу на турнірі серії PGA Tour.

Американський гольфіст Тайгер Вудс, 15-кратний переможець турнірів "Великого шолома", виграв 82-й за рахунком титул на турнірі PGA Tour в Японії.

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Таким чином, 43-річний спортсмен зрівнявся з легендарним Семом Снідом за кількістю трофеїв у Турі. Цей рекорд тримався понад півстоліття. Снід виступав з 1934 по 1987 рік, і виграв 82 турніри PGA Tour, на його рахунку також сім перемог на "Мейджорах". Свій 82-й турнір PGA Tour він виграв у 1965 році.

Тайгер Вудс

Тим часом зірковий нападник каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі також встановив унікальний рекорд в Лізі чемпіонів. Мессі забив м'яч у ворота "Славії" в матчі Ліги чемпіонів і допоміг команді здобути перемогу. Цей гол став для Мессі першим в цій Лізі. Таким чином, він забиває голи у 15 сезонах турніру поспіль, що є унікальним досягненням.

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