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Легендарна Кейт Бланшетт покидає кіно: у чому причина

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Кейт Бланшетт вирішила піти з кіно остаточно - фото 1
Кейт Бланшетт вирішила піти з кіно остаточно / gettyimages

13 серпня у кінотеатрі Metrograph у Нью-Йорку на прем'єрі комедії Річарда Лінклейтера "Куди ти пропала, Бернадетт?", головну роль в якій зіграла Кейт Бланшетт, актриса поспілкувалася з журналісткою видання Vulture. Їй вона зізналась, що покидає кіно.

Стурбована недавнім інтерв'ю, в якому Бланшетт заявила, що "з віком акторська робота стає все більш принизливою", журналіст запитала, чи правильно вона розуміє, що актриса хоче завершити свою кар'єру.

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О, так. Прийшов час мені зупинитися. Повністю. Зовсім. І я впевнена, що, коли глядачі по всьому світу побачать цей фільм, вони скажуть: "О, так. Прийшов час їй зупинитися". Я заздалегідь перепрошую.

Журналістка уточнила, чи після кожного фільму актриса відчуває подібні почуття.

"О, так. Кожен раз", – підтвердила Бланшетт.

Що ж тоді її змушує зніматися далі?

Коли дуже цікаві люди на кшталт [режисера] Річарда Лінклейтера або [письменниці і сценариста] Марії Семпл кажуть: "Хочеш попрацювати зі мною?" – я відповідаю: "Звичайно, я хочу поговорити з тобою". Роль для мене другорядна. Найважливіше, з ким ти ведеш розмову. І хто б не хотів поговорити з цими людьми? Плюс у цьому фільмі знімається Біллі Крадап, з яким ми працювали 20 років тому, і це було абсолютне щастя – попрацювати разом. Але після я говорю собі: "Окей, час зупинитися, – додала актриса.

Нагадаємо, що сюжет фільму "Куди ти пропала, Бернадетт?" заснований на однойменній книзі письменниці Марії Семпл, яка вийшла у 2012 році. Дія розгортається навколо таємничого зникнення архітектора Бернадетт Фокс. Оповідання веде її донька, яка намагається дізнатися, куди зникла мама.

В український прокат фільм виходить 5 вересня.

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Джерело: vulture
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