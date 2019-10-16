Ледачій сніданок з нічого за кілька хвилин

Якщо ви завжди запізнюєтеся і не встигаєте поснідати перед виходом, візьміть на замітку цей простий і корисний рецепт. Всього за кілька хвилин ви приготуєте шикарну страву з овочами, яйцями, сиром і зеленню!

Омлет з овочами, зеленню і фетою в горнятку

Інгредієнти:

2 яйця

1 ст.л. запеченого, маринованого або смаженого червоного перцю, нарізаного кубиками

1/4 чашки подрібненого шпинату

1 ст.л. сиру фета

1 ч.л. нарізаної зеленої цибулі

мелений перець

Як приготувати швидкий омлет:

Змастіть горня, придатне для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконового пензлика. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою. Додайте червоний перець, шпинат, фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте. Поставте кружку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності протягом 1 хвилини і 30 секунд. Дістаньте кухоль і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом.

Смачного!

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