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Land Rover планує випустити конкурента BMW X1

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Про появу компактного Land Rover говорять кілька років - фото 1
Про появу компактного Land Rover говорять кілька років

Компанія Land Rover може вийти у новий для себе сегмент компактних кросоверів. Як повідомляє портал Which Car, в основу новинки ляже укорочена версія модульної платформи Defender, а її головним конкурентами на ринку стануть BMW X1 або Mercedes-Benz GLA.

За попередніми даними, кросовер отримає дизайн у стилі Defender, буде випускатися тільки в п'ятидверному виконанні, а в лінійку двигунів увійдуть три- і чотирициліндрові агрегати.

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Ймовірно, з'явиться і гібридна модифікація. За замовчуванням для кросовера буде передбачений передній привід, а систему повного приводу запропонують за додаткову плату.

Відома і приблизна вартість моделі – близько 25 тисяч фунтів стерлінгів. Для порівняння, Defender 90 коштує у Великобританії 40,3 тисячі фунтів стерлінгів. BMW X1 можна купити на українському ринку за 980 тисяч гривень, BMW X2 і Audi Q3 оцінюються у 1 133 тисячі та 818 тисяч гривень відповідно.

Land Rover готує компактний кросовер - фото 391722
Land Rover готує компактний кросовер

Можлива поява "бейбі-Дефендера" обговорювалася ще у кінці 2019 року. Тоді повідомлялося, що новинку можуть назвати Land Rover 80, а у продаж вона надійде у 2021 році.

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Джерело: Whichcar
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